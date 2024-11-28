Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi Maçında Sahaya Çıkacak İlk 11'ler Belli Oldu!
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi Maçında Sahaya Çıkacak İlk 11'ler Belli Oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, Maccabi engelini aşarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. UEFA'nın aldığı önlemler sebebiyle Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanacak maça az bir süre kaldı. İki takım oyuncuları maç için son hazırlıklarını yaparken, mücadelede sahaya sürülecek ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçtan galip ayrılan temsilcimiz Beşiktaş'ın bu haftaki rakibi Maccabi Tel Aviv olacak. Heyecanla beklenen maça dakikalar kalmışken iki takımın ilk 11'leri açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv karşısında ilk 11'i👇
Maccabi Tel Aviv'in ilk 11'i👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın