onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi Maçında Sahaya Çıkacak İlk 11'ler Belli Oldu!

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi Maçında Sahaya Çıkacak İlk 11'ler Belli Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 19:42

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, Maccabi engelini aşarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. UEFA'nın aldığı önlemler sebebiyle Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanacak maça az bir süre kaldı. İki takım oyuncuları maç için son hazırlıklarını yaparken, mücadelede sahaya sürülecek ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçtan galip ayrılan temsilcimiz Beşiktaş'ın bu haftaki rakibi Maccabi Tel Aviv olacak. Heyecanla beklenen maça dakikalar kalmışken iki takımın ilk 11'leri açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 2 maçtan galip ayrılan temsilcimiz Beşiktaş'ın bu haftaki rakibi Maccabi Tel Aviv olacak. Heyecanla beklenen maça dakikalar kalmışken iki takımın ilk 11'leri açıklandı.

İşte, Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv karşısında ilk 11'i👇

İşte, Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv karşısında ilk 11'i👇

Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Immobile

Maccabi Tel Aviv'in ilk 11'i👇

Maccabi Tel Aviv'in ilk 11'i👇

Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Van Overeem, Kanichowsky, Davida, Patati, Turgeman

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın