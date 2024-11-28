onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
AZ Alkmaar - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Maçında Sahaya Çıkacak İlk 11'ler Belli Oldu!

AZ Alkmaar - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Maçında Sahaya Çıkacak İlk 11'ler Belli Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 19:54

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 maçta 10 puan toplayan Galatasaray, AZ Alkmaar engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Heyecanlı geçmesi beklenen mücadeleye çok az bir süre kaldı. AFAS Stadyumu'nda oynanacak maçta sahaya sürülecek ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın bu haftaki rakibi Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar olacak. Zorlu karşılaşmaya dakikalar kala iki takımın ilk 11'i açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın bu haftaki rakibi Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar olacak. Zorlu karşılaşmaya dakikalar kala iki takımın ilk 11'i açıklandı.

İşte, AZ Alkmaar karşısında Galatasaray'ın ilk 11'i👇

İşte, AZ Alkmaar karşısında Galatasaray'ın ilk 11'i👇

Muslera, Davinson Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Batshuayi, Osimhen

AZ Alkmaar'ın ilk 11'i👇

AZ Alkmaar'ın ilk 11'i👇

Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester, Lahdo, van Bommel, Parrot

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın