AZ Alkmaar - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Maçında Sahaya Çıkacak İlk 11'ler Belli Oldu!
AZ Alkmaar - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Maçında Sahaya Çıkacak İlk 11'ler Belli Oldu!
UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 maçta 10 puan toplayan Galatasaray, AZ Alkmaar engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Heyecanlı geçmesi beklenen mücadeleye çok az bir süre kaldı. AFAS Stadyumu'nda oynanacak maçta sahaya sürülecek ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın bu haftaki rakibi Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar olacak. Zorlu karşılaşmaya dakikalar kala iki takımın ilk 11'i açıklandı.
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İşte, AZ Alkmaar karşısında Galatasaray'ın ilk 11'i👇
AZ Alkmaar'ın ilk 11'i👇
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