Beşiktaş'ın Yediği Golde Savunma Zaafı Gösteren Arthur Masuaku Tepki Topladı
Beşiktaş'ın Yediği Golde Savunma Zaafı Gösteren Arthur Masuaku Tepki Topladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın an itibarıyla 2-1 geride olduğu maçta bazı isimlerin kötü performansı ekstra tepki aldı. Arthur Masuaku da bu kişilerden biriydi. Masuaku'nun yenen ilk golde yediği çalım bir hayli tepki topladı. Sosyal medyada o golü gören birçok kişi, 31 yaşındaki futbolcuya yüklendi.
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Beşiktaş'ın 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, bu akşam oynanan Maccabi Tel Aviv maçında gösterdiği kötü performansla çok konuşuldu.
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Beşiktaş'ın yediği ilk golü ve Arthur Masuaku'nun yediği çalımı buradan izleyebilirsiniz👇
Özellikle rakibin attığı ilk golde yediği kolay çalım çok sayıda eleştiri aldı.
Yorumcu Ali Ece de Masuaku'nun gösterdiği kötü performansa ve yediği çalıma kayıtsız kalmadı👇
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