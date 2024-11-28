Semih Kılıçsoy Avrupa Devlerinin Radarında: PSG ve Aston Villa Yarışta
Semih Kılıçsoy Avrupa Devlerinin Radarında: PSG ve Aston Villa Yarışta
Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday. Özellikle PSG ve Aston Villa'nın genç yıldız için büyük bir yarışa girdiği iddia ediliyor.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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