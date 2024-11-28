Semih Kılıçsoy Avrupa Devlerinin Radarında: PSG ve Aston Villa Yarışta

Sezon başında da Semih Kılıçsoy transferi için Beşiktaş'la masaya oturan Aston Villa, istediği sonucu alamamıştı. Ancak İngiliz temsilcisi genç yıldızdan vazgeçmiş değil. Ocak ayında bir kez daha siyah-beyazlılarla görüşmeyi planlayan Villa'nın, bu kez teklifini 18 milyon euronun üzerine çıkararak siyah-beyazlıları ikna etmeyi hedeflediği belirtildi.