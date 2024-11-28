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Semih Kılıçsoy Avrupa Devlerinin Radarında: PSG ve Aston Villa Yarışta

Semih Kılıçsoy Avrupa Devlerinin Radarında: PSG ve Aston Villa Yarışta

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.11.2024 - 15:27

Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday. Özellikle PSG ve Aston Villa'nın genç yıldız için büyük bir yarışa girdiği iddia ediliyor.

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"PSG'den 30 milyon euro"

"PSG'den 30 milyon euro"

Fransız devi Paris Saint-Germain, teknik direktör Luis Enrique'nin ısrarı üzerine Semih Kılıçsoy transferi için devreye girdi. Daily Star'ın haberine göre, PSG, ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalarak genç golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibinin 30 milyon euro gibi ciddi bir bonservis bedeli teklif etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Taraflar anlaşmaya varırsa, Semih'in PSG ile 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı konuşuluyor.

Aston Villa, yeni bir teklif sunabilir

Aston Villa, yeni bir teklif sunabilir

Sezon başında da Semih Kılıçsoy transferi için Beşiktaş'la masaya oturan Aston Villa, istediği sonucu alamamıştı. Ancak İngiliz temsilcisi genç yıldızdan vazgeçmiş değil. Ocak ayında bir kez daha siyah-beyazlılarla görüşmeyi planlayan Villa'nın, bu kez teklifini 18 milyon euronun üzerine çıkararak siyah-beyazlıları ikna etmeyi hedeflediği belirtildi.

Semih'in bu sezonki performansı

Semih'in bu sezonki performansı

Bu sezon 17 maça çıkan Semih, takımına 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon ise 35 maçta 12 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 19 yaşındaki forvetin 2028 yılına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunuyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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