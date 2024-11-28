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Liverpool Maçında Arda'yı Günah Keçisi İlan Eden Ancelotti Eleştirilerin Hedefinde

Liverpool Maçında Arda'yı Günah Keçisi İlan Eden Ancelotti Eleştirilerin Hedefinde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.11.2024 - 14:28

Geçtiğimiz sezonu zirvede noktalayan Real Madrid'de işler yolunda gitmiyor. Bu zamana kadar eflatun-beyazlı kulüpte müthiş başarılara imza atan teknik direktör Ancelotti, futbolcularının yaşadığı sakatlıklar sebebiyle eski günlerini aratır oldu. Art arda alınan kötü sonuçlara karşın yapılan eleştirilere bir de Arda Güler konusu eklendi. İtalyan çalıştırıcı, Liverpool maçında mecburen oynattığı milli futbolcuyu, ikinci yarının başından hemen oyundan aldı. Tercihi, kendisine eksi yazdı.

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Madrid, Liverpool deplasmanında yokları oynadı

Madrid, Liverpool deplasmanında yokları oynadı

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı Real Madrid'e yaramamış gibi. 23/24 sezonunda kupayı müzesine götüren İspanya ekibi, 36 takımla oynanan lig formatında alt sıralarda kaldı. 4 maçta, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Ancelotti ve öğrencileri, 5. maçında sahadan puansız ayrıldı. Liverpool'a konuk olan Madrid, rakibine 2-0 mağlup oldu ve 6 puanla 24. sırada kaldı.

Arda Güler, 11'de başladı fakat oyundan alınan ilk isim oldu

Arda Güler, 11'de başladı fakat oyundan alınan ilk isim oldu

Madrid teknik patronu Ancelotti, Vini, Rodrygo gibi yıldızlarından yoksun olması sebebiyle Arda'ya ileri uçta şans verdi. Mbappe'ye kıyasla, birkaç tercihi dışında çok daha iyi bir oyun ortaya koyan milli futbolcu, skorda geriye düşülünce hemen gözden çıkarıldı. Fotmob'un değerlendirmelerine bakacak olursak Arda, sadece Diaz'dan kötüydü:

  • Arda 6,3

  • Mbappe 5,8

  • Bellingham 6,3

  • Diaz 6,8 

  • Modric 6,1

Peki, tecrübeli hoca maçtan sonra milli futbolcu için ne dedi? 👇

Peki, tecrübeli hoca maçtan sonra milli futbolcu için ne dedi? 👇

'Brahim iyi iş çıkardı, çok yardımcı oldu. Arda Güler savunmada iyiydi ama son paslarda daha isabetli olabilirdi çünkü o kaliteye sahip. Ama genç, sadece deneyimi eksik.'

Ancelotti'nin kararı, birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi 👇

Ancelotti'nin kararı, birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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