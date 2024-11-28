Liverpool Maçında Arda'yı Günah Keçisi İlan Eden Ancelotti Eleştirilerin Hedefinde

Geçtiğimiz sezonu zirvede noktalayan Real Madrid'de işler yolunda gitmiyor. Bu zamana kadar eflatun-beyazlı kulüpte müthiş başarılara imza atan teknik direktör Ancelotti, futbolcularının yaşadığı sakatlıklar sebebiyle eski günlerini aratır oldu. Art arda alınan kötü sonuçlara karşın yapılan eleştirilere bir de Arda Güler konusu eklendi. İtalyan çalıştırıcı, Liverpool maçında mecburen oynattığı milli futbolcuyu, ikinci yarının başından hemen oyundan aldı. Tercihi, kendisine eksi yazdı.