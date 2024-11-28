Liverpool Maçında Arda'yı Günah Keçisi İlan Eden Ancelotti Eleştirilerin Hedefinde
Liverpool Maçında Arda'yı Günah Keçisi İlan Eden Ancelotti Eleştirilerin Hedefinde
Geçtiğimiz sezonu zirvede noktalayan Real Madrid'de işler yolunda gitmiyor. Bu zamana kadar eflatun-beyazlı kulüpte müthiş başarılara imza atan teknik direktör Ancelotti, futbolcularının yaşadığı sakatlıklar sebebiyle eski günlerini aratır oldu. Art arda alınan kötü sonuçlara karşın yapılan eleştirilere bir de Arda Güler konusu eklendi. İtalyan çalıştırıcı, Liverpool maçında mecburen oynattığı milli futbolcuyu, ikinci yarının başından hemen oyundan aldı. Tercihi, kendisine eksi yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Madrid, Liverpool deplasmanında yokları oynadı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Güler, 11'de başladı fakat oyundan alınan ilk isim oldu
Peki, tecrübeli hoca maçtan sonra milli futbolcu için ne dedi? 👇
Ancelotti'nin kararı, birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın