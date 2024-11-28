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Sergen Yalçın'ın "Ne Başarısı Var?" Dediği Nuri Şahin Şampiyonlar Ligi'nde Zirveye Oynuyor!

Sergen Yalçın'ın "Ne Başarısı Var?" Dediği Nuri Şahin Şampiyonlar Ligi'nde Zirveye Oynuyor!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.11.2024 - 12:08

Candaş Tolga Işık ve Ceyla Büyükuzun'un sunuculuğundaki Kafa Sports'un Falso programında dikkat çekici açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, geçtiğimiz ay Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'e dair çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Şu anda bir kulüpte görev almayan teknik adam, 'Ne başarısı var, nasıl oluyor da Dortmund'un başına geçiyor?' diyerek Alman ekibin Şahin'i neden göreve getirdiğine anlam veremediğini belirtmişti. Şahin ise Yalçın'ın sözlerine 'reyting' diyerek gülüp geçmişti. Genç teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısıyla neden Dortmund'u çalıştırdığını bir kez daha göstermiş oldu.

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Dinamo Zagreb'i üç golle geçti

Dinamo Zagreb'i üç golle geçti

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Hırvatistan'a giden Borussia Dortmund, Dinamo Zagreb'e konuk oldu. Nuri Şahin yönetimindeki Almanya ekibi, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Goller, Gittens, Bensebaini ve Guirassy'den geldi.

Zirveden kopmuyor

Zirveden kopmuyor

Şahin, Zagreb galibiyetiyle dördüncü kez üç puanı hanesini yazdırdı ve dördüncülüğe yükseldi. Puan durumunun ilk basamağında 5'te 5 yapan Liverpool var.

Sıradaki rakip Barça

Sıradaki rakip Barça

Bundesliga'da hafta sonu Bayern Münih'i konuk edecek Dortmund, bu maçın ardından M'gladbach'a konuk olacak. 11 Aralık'ta da Barcelona'yı evinde ağırlayacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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