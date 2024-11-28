Sergen Yalçın'ın "Ne Başarısı Var?" Dediği Nuri Şahin Şampiyonlar Ligi'nde Zirveye Oynuyor!
Sergen Yalçın'ın "Ne Başarısı Var?" Dediği Nuri Şahin Şampiyonlar Ligi'nde Zirveye Oynuyor!
Candaş Tolga Işık ve Ceyla Büyükuzun'un sunuculuğundaki Kafa Sports'un Falso programında dikkat çekici açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, geçtiğimiz ay Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin'e dair çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Şu anda bir kulüpte görev almayan teknik adam, 'Ne başarısı var, nasıl oluyor da Dortmund'un başına geçiyor?' diyerek Alman ekibin Şahin'i neden göreve getirdiğine anlam veremediğini belirtmişti. Şahin ise Yalçın'ın sözlerine 'reyting' diyerek gülüp geçmişti. Genç teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısıyla neden Dortmund'u çalıştırdığını bir kez daha göstermiş oldu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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