Başakşehir'in Konferans Ligi'nde Puanı Olmayan Petrocub'la Berabere Kalması Ülke Futbolunu Sorgulattı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan temsilcimizde teknik direktör Çağdaş Atan, şunları söyledi:

'Açıklaması çok zor bir maç oynadık. Maç olması gibi doğal akışında bizim üstünlüğümüzle başladı. Çok fazla pozisyon vermeden maçın sonunda, duygusal konumlanarak merkez orta sahamız, stoperimiz başka pozisyonda konumlandığı bir topta golü yedik. Maalesef çok üzgünüz. Söyleyecek çok şey bulamıyorum, üç gün sonra tekrar fiziksel güçlü bir takıma karşı doğru 11’i bulup sahada olmaya çalışacağız.'