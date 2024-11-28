onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Başakşehir'in Konferans Ligi'nde Puanı Olmayan Petrocub'la Berabere Kalması Ülke Futbolunu Sorgulattı

Başakşehir'in Konferans Ligi'nde Puanı Olmayan Petrocub'la Berabere Kalması Ülke Futbolunu Sorgulattı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.11.2024 - 09:53

Futbol, her zaman sürprizlere açık bir oyun. Kağıt üzerinde güçlü görünen tarafın, sahada beklenmedik bir şekilde zorlanması veya puan kaybetmesi, bu oyunun en cazip yanlarından biri. Ancak bu durum, özellikle Türk takımları Avrupa arenasında 'kolay' rakiplere karşı beklenmedik sonuçlar aldığında, futbolseverlerin hayal kırıklığını artırıyor. UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir’in, Moldova temsilcisi Petrocub karşısında son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalması, tepkilere neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beklemediğimiz bir puan kaybı yaşadık

Beklemediğimiz bir puan kaybı yaşadık

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Başakşehir, evinde Petrocub ile karşı karşıya geldi. Çağdaş Atan yönetimindeki temsilcimiz, şu ana kadar turnuvada galibiyeti bulunmayan ve yalnızca bir gol atabilen Moldova ekibine bir puan hediye etti. Bu sonuçla 5,15 milyon euroluk kadro değeri olan Petrocub, Avrupa'daki ilk puanını aldı.

Son dakikada galibiyet kaçtı

Son dakikada galibiyet kaçtı

42'de Krzysztof Piatek'in penaltıdan bulduğu golle ilk yarıyı üstün kapatan Başakşehir, rakibine 90+6'da engel olamadı. Mücadelenin son saniyelerinde deplasman ekibi Bors'un kaydettiği golle bir puanı hanesine yazdırdı.

"Açıklaması çok zor bir maç oynadık"

"Açıklaması çok zor bir maç oynadık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan temsilcimizde teknik direktör Çağdaş Atan, şunları söyledi:

'Açıklaması çok zor bir maç oynadık. Maç olması gibi doğal akışında bizim üstünlüğümüzle başladı. Çok fazla pozisyon vermeden maçın sonunda, duygusal konumlanarak merkez orta sahamız, stoperimiz başka pozisyonda konumlandığı bir topta golü yedik. Maalesef çok üzgünüz. Söyleyecek çok şey bulamıyorum, üç gün sonra tekrar fiziksel güçlü bir takıma karşı doğru 11’i bulup sahada olmaya çalışacağız.'

Sonuca dair sosyal medya paylaşımları şu şekilde 👇

Sonuca dair sosyal medya paylaşımları şu şekilde 👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın