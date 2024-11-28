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Sonunda Wanda Nara'yı Unuttu: Mauro Icardi Avukatı Angela Burgos'a Aşık Oldu

Sonunda Wanda Nara'yı Unuttu: Mauro Icardi Avukatı Angela Burgos'a Aşık Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.11.2024 - 10:53

Futbol sadece sahadaki başarılarla değil, oyuncuların renkli ve bazen karmaşık özel hayatlarıyla da dikkat çekiyor. Taraftarlar için birer kahraman olan futbolcular, saha dışındaki ilişkileri ve yaşantılarıyla da sık sık gündemin odağına yerleşiyor. Bu isimlerden biri de Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi. Arjantinli futbolcu, yalnızca attığı gollerle değil, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılık süreci ve magazin dünyasını sarsan gelişmelerle de manşetlerden düşmüyor. Şimdi de Icardi’nin özel hayatındaki son olaylar yine mercek altında.

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Boşanma süreci devam ediyor

Boşanma süreci devam ediyor

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, futbol sahasındaki başarısıyla gündemdeyken, özel hayatındaki olaylarla da dikkat çekiyor. Uzun süredir bitmek bilmeyen anlaşmazlıklarla gündeme gelen 31 yaşındaki golcü ve eşi Wanda Nara’nın boşanma süreci, yeni bir dönemece girdi. Daha önce Wanda Nara’nın rapçi L-Gante ile ilişki yaşadığı haberleri basına yansımış ve büyük tartışmalara yol açmıştı. Bu olayın ardından Nara, Icardi’ye “cinsiyete dayalı şiddet” suçlamasıyla dava açarak yeni bir krize neden olmuştu.

İtalya basınından sürpriz iddia

İtalya basınından sürpriz iddia

Boşanma süreci devam ederken, İtalyan medyası gündemi sarsan bir iddiayı ortaya attı. Corriere della Sera’nın haberine göre, Icardi’nin boşanma davasını yöneten avukatı Angela Burgos ile bir ilişki yaşadığı öne sürüldü. Kolombiyalı avukat ve Arjantinli futbolcunun yakınlaştığına dair bu söylenti, şimdiden büyük yankı uyandırdı.

Sessizlik sürüyor

Sessizlik sürüyor

Ortaya atılan bu iddia karşısında, ne Icardi'den ne de Angela Burgos’tan bir açıklama geldi. Boşanma sürecindeki tarafların sessizliği, şu ana kadar spekülasyonların daha da artmasına neden oldu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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