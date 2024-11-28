Sonunda Wanda Nara'yı Unuttu: Mauro Icardi Avukatı Angela Burgos'a Aşık Oldu

Futbol sadece sahadaki başarılarla değil, oyuncuların renkli ve bazen karmaşık özel hayatlarıyla da dikkat çekiyor. Taraftarlar için birer kahraman olan futbolcular, saha dışındaki ilişkileri ve yaşantılarıyla da sık sık gündemin odağına yerleşiyor. Bu isimlerden biri de Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi. Arjantinli futbolcu, yalnızca attığı gollerle değil, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılık süreci ve magazin dünyasını sarsan gelişmelerle de manşetlerden düşmüyor. Şimdi de Icardi’nin özel hayatındaki son olaylar yine mercek altında.