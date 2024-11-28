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Galibiyeti Unutan Hull City'de Teknik Direktör Tim Walter'ın Görevine Son Verildi

Galibiyeti Unutan Hull City'de Teknik Direktör Tim Walter'ın Görevine Son Verildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.11.2024 - 13:06

Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City'de ayrılık yaşandı. Üst üste alınan yenilgiler sonrası fatura teknik direktör Tim Walter'a kesildi. Sezon başında göreve gelen Alman çalıştırıcının İngiltere macerası kısa sürdü.

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Büyük umutlarla gelmişti

Büyük umutlarla gelmişti

Geçtiğimiz sezonu play-off potasının hemen altında noktalayan Hull City, lig sonunda üç yıllık anlaşma yaptığı teknik direktler Liam Rosenior'la yola devam etmeme kararı almış, takımı Hamburg ve Stuttgart'ı çalıştırmış Tim Walter'a emanet etmişti.

Kötü gidişat ayrılık getirdi

Kötü gidişat ayrılık getirdi

Turuncu-siyahlıların başında 18 maça çıkan Walter, yalnızca üç galibiyet alabildi. 1 Ekim'den bu yana çıktığı 9 maçta da üç puanla ayrılamayınca çare veda da bulundu.

Küme düşme tehlikesi

Küme düşme tehlikesi

17. haftanın tamamlandığı Championship'te Hull City, 15 puanla 22. basamakta yer alıyor. 23. olan QPR'nin 14, sonuncu sıradaki Portsmouth'un 12 puanı bulunuyor. 24 takımlı ligde lider ise 35 puanla Leeds.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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