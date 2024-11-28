Galibiyeti Unutan Hull City'de Teknik Direktör Tim Walter'ın Görevine Son Verildi
Galibiyeti Unutan Hull City'de Teknik Direktör Tim Walter'ın Görevine Son Verildi
Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City'de ayrılık yaşandı. Üst üste alınan yenilgiler sonrası fatura teknik direktör Tim Walter'a kesildi. Sezon başında göreve gelen Alman çalıştırıcının İngiltere macerası kısa sürdü.
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Büyük umutlarla gelmişti
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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