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Slavia Prag - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Maçında Sahaya Sürülecek İlk 11'ler Belli Oldu

Slavia Prag - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Maçında Sahaya Sürülecek İlk 11'ler Belli Oldu

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 21:52

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag'la karşı karşıya gelecek. Zorlu geçmesi beklenen müsabaka Fortuna Arena'da oynanacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 4 maçta 5 puan toplayan Sarı-Lacivertlilerin hedefi bu maçta puan ya da puanlar almak. Alman Hakem Sascha Stegemann'ın düdük çalacağı maça az bir süre kaldı. İki takım futbolcuları son hazırlıklarını tamamlarken, sahaya sürülecek ilk 11'ler de belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta AZ Alkmaar'a mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor. Merakla beklenen mücadeleye az bir süre kalmışken kadrolar da açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta AZ Alkmaar'a mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor. Merakla beklenen mücadeleye az bir süre kalmışken kadrolar da açıklandı.

İşte, Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısındaki ilk 11'i👇

İşte, Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısındaki ilk 11'i👇

Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert Müldür, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Slavia Prag'ın ilk 11'i👇

Slavia Prag'ın ilk 11'i👇

Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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