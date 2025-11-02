Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın Kırmızı Kart Gördü

26.dakikada Orkun Kökçü'nün sert müdahalesiyle Edson Alvarez yerde kaldı. Hakem sarı kart verirken VAR uyarısı ile kartın rengi değişti ve Orkun kırmızı kart gördü. Bu karara öfkelenen Sergen Yalçın saha içindeki su şişesini tekmeledi ve dördüncü hakemin uyarısıyla bir kırmızı kart da Sergen Yalçın'a çıktı.

Beşiktaş büyük bir şok yaşarken 32.dakikada İsmail Yüksek ile Fenerbahçe farkı bire indirdi.

45+2'de bu kez Asensio sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.