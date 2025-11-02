Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın Kırmızı Kart Gördü
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde goller ve kartlar ilk yarıya damga vurdu. Beşiktaş'ın üst üste gollerle öne geçtiği maçta Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle başlayan pozisyon sonrasında sahada tüm dengeler yeniden değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş maça fırtına gibi başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üst üste kırmızı kartlar ve Fenerbahçe'nin cevabı...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın