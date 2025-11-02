onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
, Fenerbahçe
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın Kırmızı Kart Gördü

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın Kırmızı Kart Gördü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2025 - 20:40

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde goller ve kartlar ilk yarıya damga vurdu. Beşiktaş'ın üst üste gollerle öne geçtiği maçta Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle başlayan pozisyon sonrasında sahada tüm dengeler yeniden değişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş maça fırtına gibi başladı.

Beşiktaş maça fırtına gibi başladı.

Beşiktaş, 5.dakikada El Bilal Toure'nin golüyle 1-0 öne geçti. 22.dakikada ise Beşiktaş, Emirhan Topçu'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. Maçta Beşiktaş'ın ağır üstünlüğü hissedilirken 26.dakikada saha karıştı.

Üst üste kırmızı kartlar ve Fenerbahçe'nin cevabı...

Üst üste kırmızı kartlar ve Fenerbahçe'nin cevabı...

26.dakikada Orkun Kökçü'nün sert müdahalesiyle Edson Alvarez yerde kaldı. Hakem sarı kart verirken VAR uyarısı ile kartın rengi değişti ve Orkun kırmızı kart gördü. Bu karara öfkelenen Sergen Yalçın saha içindeki su şişesini tekmeledi ve dördüncü hakemin uyarısıyla bir kırmızı kart da Sergen Yalçın'a çıktı. 

Beşiktaş büyük bir şok yaşarken 32.dakikada İsmail Yüksek ile Fenerbahçe farkı bire indirdi.

45+2'de bu kez Asensio sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
7
6
5
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın