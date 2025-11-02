Arda Güler Parlıyor, Fenerbahçe Para Kazanıyor: 100 Milyon Liralık Gelir Daha Elde Edildi
İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen Arda Güler bu sezonki formuyla adeta parlıyor. Son olarak Real Madrid’in Valencia’yı 4-0 mağlup ettiği maçta 1 asist yapan genç yıldız, Real Madrid formasıyla 75. maçına da çıkmış oldu. Fenerbahçe ile Real Madrid arasında imzalanan anlaşmaya göre Sarı-Lacivertli ekibin kasına transferden 2 milyon euro (yaklaşık 100 milyon lira) daha girdi.
Milli futbolcu Arda Güler, 2023 yılında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’in yolunu tutmuştu.
