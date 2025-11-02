onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Arda Güler Parlıyor, Fenerbahçe Para Kazanıyor: 100 Milyon Liralık Gelir Daha Elde Edildi

Arda Güler Parlıyor, Fenerbahçe Para Kazanıyor: 100 Milyon Liralık Gelir Daha Elde Edildi

arda güler
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.11.2025 - 13:08

İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen Arda Güler bu sezonki formuyla adeta parlıyor. Son olarak Real Madrid’in Valencia’yı 4-0 mağlup ettiği maçta 1 asist yapan genç yıldız, Real Madrid formasıyla 75. maçına da çıkmış oldu. Fenerbahçe ile Real Madrid arasında imzalanan anlaşmaya göre Sarı-Lacivertli ekibin kasına transferden 2 milyon euro (yaklaşık 100 milyon lira) daha girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli futbolcu Arda Güler, 2023 yılında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’in yolunu tutmuştu.

Milli futbolcu Arda Güler, 2023 yılında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’in yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe ile Real Madrid arasında imzalanan anlaşmada, “Arda Güler’in her 25 maçında Sarı-lacivertli ekibe 2 milyon euro bonus ödemesi yapılır” maddesi de yer almıştı.

Arda Güler, dün akşam oynanan Valencia mücadelesinde Real Madrid formasıyla 75. maçına çıktı ve Fenerbahçe’nin kasasına yaklaşık 100 milyon lira da daha girdi.

25. ve 50. maçlarının ardından 4 milyon Euro bonus kazanan Fenerbahçe, 75. maçının ardından da buna hak kazandı.

Arda Güler’in Real Madrid’e maliyeti böylece 26 milyon euroya yükseldi. Arda, Real Madrid formasıyla 125 maça çıkarsa Fenerbahçe transferden 4 milyon euro daha bonus kazanacak. 

Bu sezon yeni hocası Xabi Alonso ile takımın vazgeçilmezlerinden olan Arda Güler, şu ana kadar çıktığı 20 maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın