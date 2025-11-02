Arda Güler Parlıyor, Fenerbahçe Para Kazanıyor: 100 Milyon Liralık Gelir Daha Elde Edildi

Fenerbahçe ile Real Madrid arasında imzalanan anlaşmada, “Arda Güler’in her 25 maçında Sarı-lacivertli ekibe 2 milyon euro bonus ödemesi yapılır” maddesi de yer almıştı.

Arda Güler, dün akşam oynanan Valencia mücadelesinde Real Madrid formasıyla 75. maçına çıktı ve Fenerbahçe’nin kasasına yaklaşık 100 milyon lira da daha girdi.

25. ve 50. maçlarının ardından 4 milyon Euro bonus kazanan Fenerbahçe, 75. maçının ardından da buna hak kazandı.

Arda Güler’in Real Madrid’e maliyeti böylece 26 milyon euroya yükseldi. Arda, Real Madrid formasıyla 125 maça çıkarsa Fenerbahçe transferden 4 milyon euro daha bonus kazanacak.

Bu sezon yeni hocası Xabi Alonso ile takımın vazgeçilmezlerinden olan Arda Güler, şu ana kadar çıktığı 20 maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı.