onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bakın Ne Yaptı! Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'e Aldığı Pahalı Hediye Wanda Nara'yı Çıldırttı!

Bakın Ne Yaptı! Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'e Aldığı Pahalı Hediye Wanda Nara'yı Çıldırttı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.11.2025 - 08:55

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki savaş bitmiyor. Son olarak çocuklarının velayeti için anlaşmazlık yaşayan ikili sosyal medyada birbirlerine girdi. Nara, paylaşımında Icardi'yi sorumsuz bir baba olmakla suçladı. 'Kızının doğum gününde hiçbir şey göndermedin. Okulun taksidini de ödemedin. İki kızına zaman ayıramayan birine bunu birinin hatırlatması gerekmez mi?' diye sitem etti. Ancak Wanda Nara'nın bu öfkeli paylaşımlarının; Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez'e pahalı bir markadan çanta hediye etmesinin hemen ardından olmadı dikkat çekti.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile 2 kızının annesi Wanda Nara uzun süredir ayrı.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile 2 kızının annesi Wanda Nara uzun süredir ayrı.

Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi aldattığının ortaya çıkmasıyla çift çekişmeli bir boşanma süreci yaşamıştı. Icardi, kızlarının kendisinde kalması için velayet davası açmış, ikili uzun süre sansasyonel olaylara imza atmıştı.

Icardi, evliliği bittikten sonra China Suárez ile aşk yaşamaya başladı. Nara ise kısa bir süre L-Gante ile birlikte oldu, ancak aradığı aşkı bir türlü bulamadı.

Takip edenler bilir Icardi ile China Suárez sosyal medyada aşklarını göz önünde yaşamayı seviyor.

Takip edenler bilir Icardi ile China Suárez sosyal medyada aşklarını göz önünde yaşamayı seviyor.

Hem yıldız futbolcunun hem de China Suárez'in Instagram hesabında aşklarına dair pek çok kanıt görebilirsiniz. Wanda Nara da çifti yakından takip ediyor olmalı ki özellikle Suárez her paylaşım yaptığında Wanda Nara öfkeden çıldırıyor ve Icardi'ye saldırıyor.

Son olarak geçtiğimiz gün China Suárez', paylaşımında Icardi'nin hediye ettiği çantayı paylaştı.

Son olarak geçtiğimiz gün China Suárez', paylaşımında Icardi'nin hediye ettiği çantayı paylaştı.

Ve üzerine 'Dünyanın en tatlı cüzdanı 💓 Sürpriz için teşekkürler aşkım Icardi Seni seviyorum 🎀' notunu düştü.

Kısa bir süre sonra Wanda Nara'dan epey uzun sitemkar bir paylaşım geldi.

Paylaşımında Icardi'yi sorumsuz bir baba olarak suçladı:

Paylaşımında Icardi'yi sorumsuz bir baba olarak suçladı:

“Ne yazık ki bugün okulun istediği gibi kızlarınla birlikte Zoom toplantısına katılmadın. İsi’nin doğum günü için de hiçbir şey göndermedin. Okulun taksitini de, OSDE (sağlık sigortası) ödemesini de yapmadın. Kızların iki psikoloğu da seninle konuşmak için bir aydır takviminden zaman ayırmanı bekliyor.

İki kızına zaman ayıramayan birine bunu birinin hatırlatması gerekmez mi?

Sen ‘baba’ olarak ortada olmasan da, ben onların hiçbir eksiğini hissettirmiyorum.

Sadece hatırlatmak istedim.  Olur da bir gün kızlarımı benden almak için para harcamaya kalkarsan.”

Peki sizce kıskançlıktan mı yaptı yoksa öfkesinde samimi mi? Yorumlara bekliyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın