Bakın Ne Yaptı! Mauro Icardi'nin Sevgilisi China Suarez'e Aldığı Pahalı Hediye Wanda Nara'yı Çıldırttı!
Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki savaş bitmiyor. Son olarak çocuklarının velayeti için anlaşmazlık yaşayan ikili sosyal medyada birbirlerine girdi. Nara, paylaşımında Icardi'yi sorumsuz bir baba olmakla suçladı. 'Kızının doğum gününde hiçbir şey göndermedin. Okulun taksidini de ödemedin. İki kızına zaman ayıramayan birine bunu birinin hatırlatması gerekmez mi?' diye sitem etti. Ancak Wanda Nara'nın bu öfkeli paylaşımlarının; Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez'e pahalı bir markadan çanta hediye etmesinin hemen ardından olmadı dikkat çekti.
İşte detaylar...
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile 2 kızının annesi Wanda Nara uzun süredir ayrı.
Takip edenler bilir Icardi ile China Suárez sosyal medyada aşklarını göz önünde yaşamayı seviyor.
Son olarak geçtiğimiz gün China Suárez', paylaşımında Icardi'nin hediye ettiği çantayı paylaştı.
Paylaşımında Icardi'yi sorumsuz bir baba olarak suçladı:
