İbrahim Tatlıses'ten Oğluna Şok Hamle: Ahmet Tatlıses'e Elektronik Kelepçe Taktırdı!

İbrahim Tatlıses’ten Oğluna Şok Hamle: Ahmet Tatlıses’e Elektronik Kelepçe Taktırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.10.2025 - 15:57

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim yeniden alevlendi! Ahmet Tatlıses, avukatı aracılığıyla babasının kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı. Karar kapsamında Ahmet Tatlıses’in ayağına elektronik kelepçe takıldı. Avukatı yaptığı açıklamada, “Bu karar hukuk tarihinde neredeyse hiç görülmemiş bir uygulama” diyerek karara sert çıktı.

İşte detaylar...

İmparator lakabıyla tanınan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki baba-oğul kavgası bu kez mahkeme salonlarına taşındı.

İmparator lakabıyla tanınan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki baba-oğul kavgası bu kez mahkeme salonlarına taşındı.

Uzun süredir aralarının bozuk olduğu bilinen ikili, geçtiğimiz aylarda “Tatlıses” markası üzerindeki haklar nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

73 yaşındaki usta sanatçı İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’in markayı izinsiz kullandığını iddia ederek dava açmış, oğul Tatlıses ise “Bu bir algı çalışması” diyerek suçlamaları reddetmişti. Gerginlik bu kez farklı bir boyuta taşındı. İbrahim Tatlıses'in oğlunun kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

Mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı verdi.

Karara göre Ahmet Tatlıses, babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamayacak ve kararın uygulanması amacıyla elektronik kelepçe takılacak. Bu kelepçe sayesinde mesafe aşıldığında sistem otomatik olarak emniyet birimlerine bildirim gönderecek.

Kararı duyuran Ahmet Tatlıses’in avukatı Necmi Uğur Çelikel yazılı açıklamasında  “Müvekkilim babasıyla bir yılı aşkın süredir hiçbir iletişim kurmadı. Bu karar, hukuk sistemimizde neredeyse hiç görülmeyen bir örnek. Uygulamada büyük bir ayrıcalık söz konusu” ifadelerini kullandı.

İşte açıklamasının tamamı:

İşte açıklamasının tamamı:

'BASIN AÇIKLAMASI

Müvekkil Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses arasında devam eden hukuki süreçlerde, toplumumuzun etik değerleri çerçevesinde sessizliğimizi koruma çabasında olsak da, bugün basın ve yayın organlarında yer alan bazı haberler neticesinde tarafımızca kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

Maalesef, İbrahim Tatlıses, müvekkil Ahmet Tatlıses ile bir yılı aşkın süredir hiçbir iletişim ve diyaloğu bulunmamasına rağmen, müvekkilim hakkında İzmir 2. Aile Mahkemesi aracılığıyla uzaklaştırma talebinde bulunmuş ve mahkeme, bu talep üzerine müvekkil Ahmet Tatlıses’in İbrahim Tatlıses’e yaklaşmaması yönünde hüküm kurmuştur.

Ancak İzmir 2. Aile Mahkemesi tarafından verilen bu karar, hukuk sistemimizin teorik kısmında yer alsa da uygulamada neredeyse hiç görülmeyen unsurlar barındırmaktadır. Şöyle ki; söz konusu kararda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 12. ve 37. maddeleri gereğince uzaklaştırma kararının ifası amacıyla teknik araçların kullanılmasına hükmedilmiştir.

Basit şekilde anlatmak gerekirse, müvekkil Ahmet Tatlıses’in ayağına elektronik kelepçe takılmış; İbrahim Tatlıses’e 3 km mesafeden fazla yaklaşması halinde, bu kelepçe aracılığıyla sistemin uyarılması ve ilgili birimlere otomatik olarak bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır.

Önemle belirtmek gerekir ki; müvekkil Ahmet Tatlıses, yıllardır uğradığı tehdit, şantaj ve benzeri hukuka aykırı eylemlere karşı haklarını yalnızca kanuni yollarla aramayı tercih etmiş, ne babası İbrahim Tatlıses’e ne de herhangi bir başka kişiye karşı hukuka aykırı bir eylemde bulunmamıştır. Yukarıda da ifade edildiği üzere, müvekkil ile İbrahim Tatlıses arasında bir yılı aşkın süredir hiçbir iletişim bulunmamaktadır.

Taraflar arasındaki son diyalog ise, İbrahim Tatlıses’in müvekkil Ahmet Tatlıses’i Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda vermiş olduğu konsere davet etmesiyle gerçekleşmiştir.

Açıklamamızda özellikle vurgulamak istediğimiz husus; söz konusu uzaklaştırma kararının, maalesef İbrahim Tatlıses lehine ciddi bir ayrıcalığı açıkça gözler önüne sermesidir. Zira ülkemizde milyonlarca kişi kendilerini tehdit eden şahıslar hakkında uzaklaştırma talebinde bulunmakta ve bu talepler neticesinde çok sayıda uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen, bugün İbrahim Tatlıses lehine verilen karar gibi, muhatabın teknik araçlarla izlenmesine ve kararın ihlali halinde ilgili yerlere otomatik bilgi gönderilmesine dair uygulamalar neredeyse hiç görülmemektedir.

Nitekim, son dönemde artan kadın cinayetlerinde de birçok maktulün, daha öncesinde haklarında uzaklaştırma kararı verilmiş kişiler tarafından öldürüldüğü kamuoyunca bilinmektedir.

Bu durumda, yaklaşık 20 yıldır hiçbir suça karışmamış olan ve kendisine karşı gerçekleştirilen tüm hukuka aykırı eylemlere karşı haklarını yalnızca kanunlar çerçevesinde arayan müvekkil Ahmet Tatlıses aleyhine devletimizin iki görevli koruma personeli tahsis ettiği, bunun dışında onlarca şahsi koruması bulunan İbrahim Tatlıses hakkında bu denli kapsamlı bir uzaklaştırma kararı verilmiş olması; kararın alınması aşamasında İbrahim Tatlıses’in sahip olduğu nüfuzun hukuka aykırı biçimde göz önünde bulundurulduğunu göstermektedir.

İzmir 2. Aile Mahkemesi tarafından verilmiş olan bu uzaklaştırma kararına karşı itirazlarımızı yasal süresi içerisinde sunacak ve müvekkilim hakkında açıkça hukuka ve kanuna aykırılık teşkil eden bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

