Survivor 2026 All Star Kadrosuna Seçilen Dilan Çıtak Hazırlıklara Başladı: İlk Paylaşım Geldi!
Survivor 2026 Ünlüler-All Star hazırlıkları devam ederken kadro da açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Acun Ilıcalı, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın bu sezon yarışmada olacağını duyurmuştu. Çıtak, geçtiğimiz saatlerde spor salonundan paylaşım yaptı. Hazırlıklara başladığını duyurdu.
Gelin birlikte bakalım.
Survivor 2026 Ünlüler-All Star yarışmasının kadrosu şekilleniyor.
Acun Ilıcalı son duyurusunda da Dilan Çıtak'ın adını açıklamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde spor salonundan bir video paylaşan ünlü isim hazırlıklara başladığını duyurdu.
