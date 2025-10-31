onedio
Survivor 2026 All Star Kadrosuna Seçilen Dilan Çıtak Hazırlıklara Başladı: İlk Paylaşım Geldi!

Survivor 2026 All Star Kadrosuna Seçilen Dilan Çıtak Hazırlıklara Başladı: İlk Paylaşım Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.10.2025 - 13:17

Survivor 2026 Ünlüler-All Star hazırlıkları devam ederken kadro da açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Acun Ilıcalı, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın bu sezon yarışmada olacağını duyurmuştu. Çıtak, geçtiğimiz saatlerde spor salonundan paylaşım yaptı. Hazırlıklara başladığını duyurdu.

Gelin birlikte bakalım.

Survivor 2026 Ünlüler-All Star yarışmasının kadrosu şekilleniyor.

Survivor 2026 Ünlüler-All Star yarışmasının kadrosu şekilleniyor.

Duyurular peş peşe gelirken yarışmacıların ismi açıklandıkça sosyal medyada gündem oluyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star’ın ilk yarışmacısını açıklamıştı. Son olarak Gassal dizisiyle adından söz ettiren Bayhan'ın bu sezon kadroda olacağı netlemişti. Ardından da Keremcem’in kadroda olduğu duyurulmuştu.

Acun Ilıcalı son duyurusunda da Dilan Çıtak'ın adını açıklamıştı.

Acun Ilıcalı son duyurusunda da Dilan Çıtak'ın adını açıklamıştı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak'ın Survivor 2026 Ünlüler-All Star’da yarışacak olması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Çıtak'ı yarışmada nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken, ilk paylaşımını da yaptı.

Geçtiğimiz saatlerde spor salonundan bir video paylaşan ünlü isim hazırlıklara başladığını duyurdu.

Arwen

Kriminal fetişi olan sadece Epru Gündeş değil. Acun’u da yaz.

Tayfun Yıldırım

Acun senin ben....Ulan bu kız neler yaptı milletin nefretini kazandı,survivor ina getirmek nedir??Bi acun yapar di bunu yapmiş,tv 8 i silmeyenin ta aq kendi ... Devamını Gör

TC Baki Gürkan Katip

polisi öldürmeye çalışan kadını çağırmış yalaka acunnnn