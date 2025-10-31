onedio
Tuğyan Ne Demek? Tuğyan İsminin Anlamı ve Kökeni

Gülistan Başköy
31.10.2025 - 12:42

Tuğyan isminin anlamı, Güllü'nün ölümü sonrası kızı Tuğyan'ın gündem olmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Tuğyan ne demek, ne anlama geliyor?

Tuğyan Ne Demek?

Son dönemlerde anlamı en çok merak edilen kelimelerden biri olan Tuğyan, hem dini hem de edebi metinlerde sıkça geçen güçlü bir ifadedir. Osmanlıca kökenli olan bu kelime, “azgınlıkta veya taşkınlıkta ileri gitmek” anlamına gelir. Ancak bu sadece kelimenin yüzeydeki anlamıdır; Tuğyan, derin anlamıyla haddi aşmak, zulümde sınır tanımamak, hatta isyan derecesine varan taşkınlık anlamlarını da taşır.

Osmanlıca’da Tuğyan Ne Anlama Gelir?

Osmanlıca’da “Tuğyan”, birden fazla anlam taşıyan köklü bir kelimedir:

Azgınlıkta ileri gitmek - özellikle zulüm ve haksızlıkta sınır tanımamak.

Kan galebe etmesi durumu - bir duygunun veya içsel dürtünün insanı ele geçirmesi.

Devletin resmi otoritesine karşı gelmek - isyan veya başkaldırı anlamında kullanılmıştır.

Su taşkınlığı - mecaz değil, doğrudan fiziksel bir taşma hali olarak da geçer.

