Tuğyan Ne Demek? Tuğyan İsminin Anlamı ve Kökeni

Son dönemlerde anlamı en çok merak edilen kelimelerden biri olan Tuğyan, hem dini hem de edebi metinlerde sıkça geçen güçlü bir ifadedir. Osmanlıca kökenli olan bu kelime, “azgınlıkta veya taşkınlıkta ileri gitmek” anlamına gelir. Ancak bu sadece kelimenin yüzeydeki anlamıdır; Tuğyan, derin anlamıyla haddi aşmak, zulümde sınır tanımamak, hatta isyan derecesine varan taşkınlık anlamlarını da taşır.