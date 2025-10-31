onedio
Ünlü Türkücü Orhan Hakalmaz Organ Nakli Oldu: Yeğeni Böbreğini Verdi!

Ünlü Türkücü Orhan Hakalmaz Organ Nakli Oldu: Yeğeni Böbreğini Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.10.2025 - 10:55

Bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Orhan Hakalmaz, geçirdiği böbrek nakli sonrası yeniden sağlığına kavuştu. 'Yeğenim Ebru'ya minnettarım, böbreğini paylaşarak bana hayat verdi' diyen Hakalmaz, 4 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında 'Yaşam En Güzel Miras' etkinliğinde sahne alacak. 

İşte detaylar...

Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, bir süredir sağlık problemleri yaşıyordu.

Böbrek yetmezliği nedeniyle organ nakli ameliyatı olan sanatçı, kendisine böbreğini veren yeğeni Ebru'ya teşekkür etti. Organ nakli sürecine dair konuşan sanatçı 'Benim için adeta yeniden doğuş gibi oldu. Allah'a çok şükrediyorum. Yeğenim Ebru'nun böbreği tuttu, o da sağ olsun hiç düşünmeden verdi.' ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu hızla iyiye giden Hakalmaz, tedavisinin ardından sahnelere geri dönmekte de gecikmedi.

Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım'da konsere çıkacak. Sanatçı, tamamı doktor ve Organ Nakil Koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun 46'ncı konserinde onur konuğu olarak sahne alacak.

Organ bağışı bilincinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği geceden elde edilecek gelirle de fidan dikimi yapılacak,

