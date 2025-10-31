Ünlü Türkücü Orhan Hakalmaz Organ Nakli Oldu: Yeğeni Böbreğini Verdi!

Böbrek yetmezliği nedeniyle organ nakli ameliyatı olan sanatçı, kendisine böbreğini veren yeğeni Ebru'ya teşekkür etti. Organ nakli sürecine dair konuşan sanatçı 'Benim için adeta yeniden doğuş gibi oldu. Allah'a çok şükrediyorum. Yeğenim Ebru'nun böbreği tuttu, o da sağ olsun hiç düşünmeden verdi.' ifadelerini kullandı.