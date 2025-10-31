Ünlü Türkücü Orhan Hakalmaz Organ Nakli Oldu: Yeğeni Böbreğini Verdi!
Bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Orhan Hakalmaz, geçirdiği böbrek nakli sonrası yeniden sağlığına kavuştu. 'Yeğenim Ebru'ya minnettarım, böbreğini paylaşarak bana hayat verdi' diyen Hakalmaz, 4 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında 'Yaşam En Güzel Miras' etkinliğinde sahne alacak.
İşte detaylar...
Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz, bir süredir sağlık problemleri yaşıyordu.
Sağlık durumu hızla iyiye giden Hakalmaz, tedavisinin ardından sahnelere geri dönmekte de gecikmedi.

