Bir İçerik Üreticisi, Matcha Hakkında 7 Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Samuraylar Bile İçiyormuş!



Gülistan Başköy

30.10.2025 - 15:47

Son dönemde gençlerin gözdesi haline gelen matcha, hem kahveye alternatif hem de sağlıklı bir enerji kaynağı olarak dikkat çekiyor. Sosyal medyada bir kullanıcı matcha hakkında 7 şaşırtıcı gerçeği açıkladı.  

Gelin birlikte bakalım! 💚

Kaynak: instagram.com/niloo.aslan/

Son dönemin en çok konuşulan içeceklerinden biri olan matcha kimilerinin damat zevkine uyarken kimileri tarafından da kınaya benzetiliyor.



Seveni kadar sevmeyeni de olan bu yeşil içecek sağlık açısından birçok mucize barındırıyormuş meğer. İlk olarak, “matcha” kelimesi Japonca’da “toz çay” anlamına geliyor. Normal yeşil çaya göre tam 137 kat daha fazla antioksidan içeren matcha, bağışıklığı güçlendirme ve hücre yenilenmesi açısından oldukça etkili. Kafeini yavaş salınan yapısıyla kahve gibi ani bir enerji patlaması yaratmıyor; bunun yerine uzun süreli odaklanma ve canlılık sağlıyor.

Tarihte Samurayların bile savaş öncesi dayanıklılık ve konsantrasyon için maça içtiği biliniyor. Ayrıca klorofil açısından zengin olan bu toz, karaciğeri temizliyor ve vücudu doğal bir detoksa sokuyor. Metabolizmayı %40’a kadar hızlandırarak yağ yakımını desteklemesi de cabası! Peki siz bu içeceği beğeniyor musunuz?

Gülistan Başköy



