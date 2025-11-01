onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Harika İkili Yine Sahnede: Arda Güler Bir Kez Daha Mbappe'yi Golle Buluşturmayı Başardı

Harika İkili Yine Sahnede: Arda Güler Bir Kez Daha Mbappe'yi Golle Buluşturmayı Başardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2025 - 00:18

Arda Güler, Xabi Alonso'nun gelişiyle takım içindeki kimliği farklı bir hal aldı. Artık ana planda yer alan Arda gol ve asistleriyle de takımı taşıyan isimlerden olmayı başardı. Arda Güler, 19 maçta 4 gol 7 asistlik performansla bu sezon adından sıkça söz ettirdi. Real Madrid taraftarının da sevgilisi olan Arda, saha içinde Mbappe ile de harika bir uyum yakaladı. İkilinin üst düzey uyumu taraftarın da dikkatini çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arda-Mbappe ikilisi Real Madrid'i taşıyor.

Arda-Mbappe ikilisi Real Madrid'i taşıyor.

Arda Güler, 19 maçta 4 gol 7 asist yaparken, Mbappe ise 13 maçta 16 gol 2 asiste imza attı. 

İkilinin saha içi uyumu gol ve asist olarak da tabelaya yansıyor.

Arda'dan Mbappe'ye 6.servis...

Arda'dan Mbappe'ye 6.servis...

Real Madrid'in bu gece Valencia ile karşılaştığı maçta ev sahibi ekip rahat bir futbol ortaya koydu. İlk yarıda skoru 3-0 yapan Real Madrid'de Mbappe de bugünü boş geçmedi. 

Mbappe'ye asist ise yine Arda Güler'den geldi. Arda bu asistle birlikte 7 asistinden 6'sını Mbappe'ye yapmış oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın