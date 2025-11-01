Harika İkili Yine Sahnede: Arda Güler Bir Kez Daha Mbappe'yi Golle Buluşturmayı Başardı

Arda Güler, Xabi Alonso'nun gelişiyle takım içindeki kimliği farklı bir hal aldı. Artık ana planda yer alan Arda gol ve asistleriyle de takımı taşıyan isimlerden olmayı başardı. Arda Güler, 19 maçta 4 gol 7 asistlik performansla bu sezon adından sıkça söz ettirdi. Real Madrid taraftarının da sevgilisi olan Arda, saha içinde Mbappe ile de harika bir uyum yakaladı. İkilinin üst düzey uyumu taraftarın da dikkatini çekiyor.