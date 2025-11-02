onedio
Beşiktaş-Fenerbahçe Maç Skoru Ne Olur? Yapay Zeka Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2025 - 18:18

Lige kötü başlangıç yapan Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Tedesco'nun gelişiyle daha istikrarlı bir futbol sergileyen Fenerbahçe, zorlu Beşiktaş deplasmanından üç puanla ayrılmak isteyecek. 

Beşiktaş ise bu sene üzdüğü taraftarına önemli bir derbi zaferi yaşatmak istiyor. 

Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne olur? ChatGPT ve Gemini’a sizler için sorduk! İşte yapay zekanın maç tahmini

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 2 Kasım 2025 Pazar (bu akşam) saat 20:00'da başlayacak. Maç, TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi Ali Yılmaz olacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yürütecek. 

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Maç saat 20.00'da başlayacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakemleri

Maçın hakemi Ali Yılmaz olacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yürütecek.

Beşiktaş-Fenerbahçe kadrolar

İki takımın da muhtemel 11'leri... 

Beşiktaş: Ersin - Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan - Ndidi, Orkun, Rafa - Cengiz, Cerny, El Bilal.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne olur? ChatGPT yanıtladı.

'Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Tüpraş Stadı’nda oynanacak derbide oyunun temposunun yüksek, atmosferin ise gerilimli olmasını bekliyorum. Beşiktaş taraftarı önünde baskılı başlamaya çalışacaktır, ancak Fenerbahçe’nin geçiş oyunundaki etkinliği maçın dengesini sık sık değiştirebilir. Beşiktaş topa daha fazla sahip olsa da savunmada yaşadığı kopukluklar Fenerbahçe’nin hızlı hücumlarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle maçın gidişatında karşılıklı goller görmemiz muhtemel; orta saha mücadelesi sertleşecek, son bölümlerde iki takım da temkinli bir oyuna dönecektir. 

Genel tabloda dengeli bir karşılaşma bekliyorum, oyunun 2-2 ya da 1-1 gibi bir skorla sonuçlanması olasılığı yüksek görünüyor.'

Gemini, skor verdi: Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe

'Trendyol Süper Lig'in dev derbisinde, iç sahada taraftarının müthiş desteğini arkasına alacak olan Beşiktaş, teknik direktör değişikliği sonrası çıkış arayışında. Fenerbahçe ise ligde istikrarlı bir performans sergiliyor ve zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Beşiktaş'ın yüksek tempolu başlaması ve Fenerbahçe savunmasını zorlaması beklenirken, Fenerbahçe'nin özellikle hücum hattındaki bireysel yetenekleri ve tecrübesi maçı dengede tutacaktır. Karşılaşmanın büyük bir taktik savaşına sahne olması ve ilk yarıda kontrollü geçmesi muhtemel. İkinci yarıda açılacak olan oyunda, deplasman dezavantajına rağmen Fenerbahçe'nin, özellikle hızlı hücumlarla bulacağı pozisyonları gole çevirme olasılığı daha yüksek görünüyor. 

Derbinin beraberlikle sonuçlanması veya tek farklı Fenerbahçe galibiyeti ağır basarken, benim skor tahminim: Beşiktaş 1 - 2 Fenerbahçe.'

Peki sizin maç tahmininiz ne? Yorumlara bekliyoruz!👀👇🏻

