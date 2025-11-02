Zam Bekleyen 1.3 Milyon Emeklinin Maaşından %25 Kesinti Yapılacak

Ertüzün, düzenlemeden etkilenecek kişilerin çoğunlukla memuriyetten veya SSK kapsamından emekli olup ara dönemlerde genel sağlık sigortası borcu oluşan kişiler olduğunu belirtti. Bu kapsamdaki emekli sayısının 961 bin olduğunu, ayrıca 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve GSS borcu bulunan 304 bin kişinin daha bulunduğunu açıkladı. Ertüzün, düzenleme yapılmadığı takdirde SGK’nın bu alacakları haciz veya icra yoluyla tahsil etmek zorunda kalacağını, yeni uygulamayla bu sürecin daha yumuşak ve idari bir şekilde çözüleceğini ifade etti. Kanun teklifi Genel Kurul’da onaylanırsa, dul ve yetim aylığı alan kişilerin, borçlu sigortalının dosyası üzerinden yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek. Düzenlemenin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi ve bu tarihten itibaren maaş kesintilerinin başlaması öngörülüyor.