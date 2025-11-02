onedio
article/share
Zam Bekleyen 1.3 Milyon Emeklinin Maaşından %25 Kesinti Yapılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2025 - 19:56

Meclis’e sunulan yeni kanun teklifi, prim borcu bulunan emekliler için önemli bir düzenleme getiriyor. Teklife göre, SGK’ya borcu olduğu tespit edilen emeklilerin maaşlarından yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek. SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, uygulamadan yaklaşık 1,3 milyon emeklinin etkileneceğini belirtti. Düzenleme, borçların tahsilini hızlandırmayı hedeflerken emekliler arasında endişe yarattı.

SGK prim borçları meclisin gündemine geldi.

TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yüzde 25’e kadar kesinti yapılması planlanıyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, genel sağlık sigortası primleri de bu kapsama alınacak. Prim ve prime ilişkin borçları nedeniyle maaş kesintisi uygulanacak emeklilerin sayısının yaklaşık 1,3 milyon olduğu bildirildi. Teklif, borç tahsilatını kolaylaştırmayı hedeflerken, emekliler arasında tartışma yarattı.

%25 kesintiden kimler etkilenecek?

Komisyonda milletvekillerinin “Bu düzenlemeden kimler etkilenecek?” sorusunu yanıtlayan SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, bazı emeklilerin geçmiş dönemlerden kalan genel sağlık sigortası prim borçlarının bulunduğunu belirtti. Ertüzün, memuriyetten ayrılıp daha sonra yeniden kamu görevine dönen ya da sigortalı olarak çalışan kişilerin bu gruba dahil olabileceğini söyledi. Bu kişilere emeklilik aşamasında borç sorgulaması yapılmadan maaş bağlandığını ifade eden Ertüzün, memur ve 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalılarda bu kontrolün yapılmadığını, yalnızca BAĞ-KUR’luların emeklilik öncesinde prim borcu sorgulamasından geçtiğini vurguladı.

Kesintiler ne zaman başlayacak? Dul ve yetim aylığı alanlar da etkilenecek mi?

Ertüzün, düzenlemeden etkilenecek kişilerin çoğunlukla memuriyetten veya SSK kapsamından emekli olup ara dönemlerde genel sağlık sigortası borcu oluşan kişiler olduğunu belirtti. Bu kapsamdaki emekli sayısının 961 bin olduğunu, ayrıca 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve GSS borcu bulunan 304 bin kişinin daha bulunduğunu açıkladı. Ertüzün, düzenleme yapılmadığı takdirde SGK’nın bu alacakları haciz veya icra yoluyla tahsil etmek zorunda kalacağını, yeni uygulamayla bu sürecin daha yumuşak ve idari bir şekilde çözüleceğini ifade etti. Kanun teklifi Genel Kurul’da onaylanırsa, dul ve yetim aylığı alan kişilerin, borçlu sigortalının dosyası üzerinden yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek. Düzenlemenin 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi ve bu tarihten itibaren maaş kesintilerinin başlaması öngörülüyor.

