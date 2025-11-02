Zam Bekleyen 1.3 Milyon Emeklinin Maaşından %25 Kesinti Yapılacak
Meclis’e sunulan yeni kanun teklifi, prim borcu bulunan emekliler için önemli bir düzenleme getiriyor. Teklife göre, SGK’ya borcu olduğu tespit edilen emeklilerin maaşlarından yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek. SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, uygulamadan yaklaşık 1,3 milyon emeklinin etkileneceğini belirtti. Düzenleme, borçların tahsilini hızlandırmayı hedeflerken emekliler arasında endişe yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SGK prim borçları meclisin gündemine geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
%25 kesintiden kimler etkilenecek?
Kesintiler ne zaman başlayacak? Dul ve yetim aylığı alanlar da etkilenecek mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın