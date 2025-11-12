onedio
Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.11.2025 - 09:54

Asgari ücrete 2026 yılı için yapılacak zam merak ediliyor. Yeni yıl için geri sayım başlarken asgari ücret için Aralık ayında komisyon toplanacak. Komisyon kararının Aralık ayı sonunda açıklanması beklenirken masadaki zam senaryoları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Asgari ücret zammı için gözler hükümete çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması geldi.

Asgari Ücrette 2026 Senaryoları: Yüzde Kaç Zam Bekleniyor?

2026 Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak?

2026 Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak?

Milyonlarca çalışan, asgari ücrete yapılacak zammı yakından takip ediyor. Yeni yıl yaklaştıkça asgari ücrete dair zam senaryoları da gündemdeki yerini aldı. 2,104 TL olan asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? En merak edilen soruların başında bu geliyor. Masada yüzde 20-25 arasında zam senaryoları mevcut. Güçlü tahminler, 2026 asgari ücretine yüzde 20 zam yapılacağını gösteriyor.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: "Herkesin mutabık kaldığı..."

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: "Herkesin mutabık kaldığı..."

Bakan Işıkhan, asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 2025 yılı için 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatan Işıkhan, 'Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz' dedi. 

Işıkhan'ın sözleri şöyle oldu:

'2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır.  2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini 2025 yılı için aylık bin liraya yükselttik. 2025 yılının ilk sekiz ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Murat

Milletin rahatlaması için demiyorum nefes alması için yüzde 50 zam şart böylece borçlarını döndürebilirler ,rahatlama imkansız.

Vector

ülkede kalem tutamayan, okuma yazma bilmeyen liyakatsiz bir şekilde böyle yerlere geliyorlar. şu açıklamalara bak

dicle

Hadi birazda yüzde bir milyon zam yaptığınız diğer HER ŞEYİ konuşalım