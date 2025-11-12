Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Bakan Işıkhan, asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 2025 yılı için 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatan Işıkhan, 'Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz' dedi.

Işıkhan'ın sözleri şöyle oldu:

'2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. 2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteğini 2025 yılı için aylık bin liraya yükselttik. 2025 yılının ilk sekiz ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik.'