Yeni Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Asgari ücrete 2026 yılı için yapılacak zam merak ediliyor. Yeni yıl için geri sayım başlarken asgari ücret için Aralık ayında komisyon toplanacak. Komisyon kararının Aralık ayı sonunda açıklanması beklenirken masadaki zam senaryoları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Asgari ücret zammı için gözler hükümete çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması geldi.
2026 Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapılacak?
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: "Herkesin mutabık kaldığı..."
Milletin rahatlaması için demiyorum nefes alması için yüzde 50 zam şart böylece borçlarını döndürebilirler ,rahatlama imkansız.
ülkede kalem tutamayan, okuma yazma bilmeyen liyakatsiz bir şekilde böyle yerlere geliyorlar. şu açıklamalara bak
Hadi birazda yüzde bir milyon zam yaptığınız diğer HER ŞEYİ konuşalım