DİSK'in 2026 Asgari Ücret Talebi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.11.2025 - 17:14

Asgari ücret için geri sayım başladı. 2026 asgari ücret için resmi süreç Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla başlayacak. 2025 yılı için 22 bin 104 TL olan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. DİSK'in asgari ücret talebi belli oldu. Asgari ücrete dair açıklama DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan geldi.

2026 asgari ücret: Geri sayım başladı.

2026 asgari ücret şimdiden merak edilmeye başlandı. Asgari ücretin belirleneceği gün için geri sayım başlarken kulisler de hareketlendi. Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye yükselmişti. Bu zam oranı hayal kırıklığı yaratmış; Temmuz ayında vatandaşlar ve kitle örgütleri tarafından 'Ara zam' talebi gelmişti. Ancak ara zam yapılmaması şimdi tüm umutları Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevirdi. 

İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinden oluşan komisyondan 2026 asgari ücreti için etkili zam bekleniyor.

DİSK'in asgari ücret talebi belli oldu.

NOW TV canlı yayınına konuk olan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücrete dair konuştu. Çerkezoğlu, 2026 yılı için asgari ücretin en az 45 bin TL olması gerektiğini kaydetti. Yoksulluk sınırının 92 bin 547 TL olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, 'Bir evde iki kişi çalıştığında bile bu rakam aşılmıyor. Bu nedenle 2026 asgari ücretinin 45 bin TL'nin altında olmaması gerekir' diye konuştu.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Uzmanlar asgari ücrete dair tahminlerini paylaşmaya başladı. Pek çok ekonomist verilerle değerlendirdiğinde asgari ücret 2026 zammının yüzde 20-26 sınırında kalacağını iddia ediyor. 

Dünyanın önde gelen dev bankaları JP Morgan yüzde 20, Morgan Stanley ise asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında artış yapılacağını tahmin ediyor.

Yorum Yazın