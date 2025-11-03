DİSK'in 2026 Asgari Ücret Talebi Belli Oldu
Asgari ücret için geri sayım başladı. 2026 asgari ücret için resmi süreç Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla başlayacak. 2025 yılı için 22 bin 104 TL olan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. DİSK'in asgari ücret talebi belli oldu. Asgari ücrete dair açıklama DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 asgari ücret: Geri sayım başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DİSK'in asgari ücret talebi belli oldu.
Asgari ücret ne kadar olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın