DİSK'in 2026 Asgari Ücret Talebi Belli Oldu

NOW TV canlı yayınına konuk olan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücrete dair konuştu. Çerkezoğlu, 2026 yılı için asgari ücretin en az 45 bin TL olması gerektiğini kaydetti. Yoksulluk sınırının 92 bin 547 TL olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, 'Bir evde iki kişi çalıştığında bile bu rakam aşılmıyor. Bu nedenle 2026 asgari ücretinin 45 bin TL'nin altında olmaması gerekir' diye konuştu.