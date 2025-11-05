Asgari Ücrete Yüzde 20-25 Zam Yapılırsa Kaç TL Olur?

Yeni yılın en çok merak edilen gelişmesi asgari ücret olacak. Her sene aralık ayının sonunda belirlenen asgari ücret milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Asgari ücretle birlikte A'dan Z'ye her kaleme de zam gelmesi bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de maaş zammı cebe girmeden havada buhar olacağa benziyor. Bunun nedeni ise tahminlerin beklenen zam umutlarını çürütmesi... Uzmanlar asgari ücrete en fazla yüzde 25 yapılacağını iddia ediyor. İşte 2026 asgari ücreti için masadaki zam senaryoları...