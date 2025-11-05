onedio
Asgari Ücrete Yüzde 20-25 Zam Yapılırsa Kaç TL Olur?

Asgari Ücrete Yüzde 20-25 Zam Yapılırsa Kaç TL Olur?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
05.11.2025 - 15:23

Yeni yılın en çok merak edilen gelişmesi asgari ücret olacak. Her sene aralık ayının sonunda belirlenen asgari ücret milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Asgari ücretle birlikte A'dan Z'ye her kaleme de zam gelmesi bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de maaş zammı cebe girmeden havada buhar olacağa benziyor. Bunun nedeni ise tahminlerin beklenen zam umutlarını çürütmesi... Uzmanlar asgari ücrete en fazla yüzde 25 yapılacağını iddia ediyor. İşte 2026 asgari ücreti için masadaki zam senaryoları...

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2026 asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Eylül ayıyla birlikte başlayan asgari ücret zam tahminleri aralık ayı yaklaştıkça artmaya başladı. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Komisyon asgari ücretin 2026 zammını ay sonunda açıklamış olacak. Ocak 2026'da net olacak asgari ücret Şubat 2026'dan itibaren çalışanın cebine girecek. 

Uzmanlar verilerle 2026 asgari ücreti hesaplamaya başladı. Tahminlere göre asgari ücrete yüzde 20-25 civarında zam yapılacak. Konuyla ilgili hükümet, işveren ve işçi temsilcilerden resmi bir açıklama bulunmuyor. 

Asgari Ücret 2025 Ne Kadar?

Asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30 zam yapıldı. Asgari ücret 22 bin 104 TL'ye ulaştı.

Asgari Ücret Tahminleri

Asgari Ücret Tahminleri

Asgari ücrete dair zam senaryoları konuşulurken kaç liraya ulaşacağı merak ediliyor. Kuvvetli tahminler yüzde 20-25 arasında. Mevcut 22 bin 104 TL olan asgari ücret için zam oranlarını ve asgari ücretin ulaşacağı rakamı hesapladık.

Asgari Ücrete Yüzde 20 Zam Yapılırsa Kaç TL Olur?

22.104 TL → 26.524

Asgari Ücrete Yüzde 22 Zam Yapılırsa Kaç TL Olur?

22.104 TL → 26.966

Asgari Ücrete Yüzde 25 Zam Yapılırsa Kaç TL Olur?

22.104 TL → 27.630 TL

Asgari Ücrete Yüzde 26 Zam Yapılırsa Kaç TL Olur?

 22.104 TL → 27.851 TL

Asgari Ücrete Yüzde 30 Zam Yapılırsa Kaç TL Olur?

22.104 TL → 28.735 TL

Asgari Ücrete Yüzde 35 Zam Yapılırsa Kaç TL Olur?

22.104 TL → 29.840 TL

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
