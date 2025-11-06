Geçen Yıl Asgari Ücret Zammını Bilmişti: 2026 Asgari Ücretin Kaç TL Olacağını Açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Şebnem Arda Boğa'nın YouTube kanalında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Erdursun, 'Bu tarihi kaydedin' diyerek net rakam verdi. Özgür Erdursun, asgari ücretin 27 bin 500 TL olacağını açıkladı.

'5 Kasım Çarşamba 2025, bu tarihi yazın. Asgari ücret 27 bin 500 TL olacak. Asgari ücrete aslında hükümet yüzde 16 hedeflediği oranda artış yapmak istiyor. Bu sene enflasyon yüzde 33 civarında çıkacak. Bunu sürekli söylüyorum. Normalde 26 bin 500 TL yapmak istiyorlar asgari ücreti. uluslararası finans kuruluşları da 'yüzde 20 zam yapın' diyor. İşverenler sendikası 'Hükümetin yapacağı artış üzerine maksimum yüzde 5 artış yaparız' diyor.

Düşündükleri yüzde 20, işveren en fazla 5 puan veririz diyor. Ne oluyor? Yüzde 25 oluyor. Yüzde 25 zamla asgari ücret 27 bin 500 civarına çıkacak. Olması gereken kesinlikle bu rakam değil.'