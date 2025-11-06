onedio
Geçen Yıl Asgari Ücret Zammını Bilmişti: 2026 Asgari Ücretin Kaç TL Olacağını Açıkladı

Geçen Yıl Asgari Ücret Zammını Bilmişti: 2026 Asgari Ücretin Kaç TL Olacağını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2025 - 15:17

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ediyor.  Kulislerde yüzde 20 yüzde 25 zam iddiaları konuşulurken uzman isimler tahminlerini sıraladı. Aralık ayında başlayacak süreç öncesi zam tahminleri heyecan yaratırken dikkat çeken bir açıklama geldi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 'Bu tarihi kaydedin' sözleriyle asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. 

Kaynak

Milyonlarca vatandaş asgari ücret zammını bekliyor.

Milyonlarca vatandaş asgari ücret zammını bekliyor.

2026'da geçerli olacak asgari ücret zammı toplumun neredeyse tamamını ilgilendiriyor. Zam, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek. Asgari ücrete yapılacak zamla beraber pek çok kalemde de fiyat artışı gerçekleşecek. Mevcut asgari ücret 22 bin 104 TL. Yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücretin ihtiyacı karşılamadığını belirten vatandaşlar, Temmuz ayında 'ara zam' talebini gündeme getirmişti. Ancak asgari ücrete ara zam yapılmadı; umutlar 2026 yılına kaldı.

Geçen yıl zammı bilmişti. Özgür Erdursun, 2026 asgari ücret zammının ne kadar olacağını açıkladı.

Geçen yıl zammı bilmişti. Özgür Erdursun, 2026 asgari ücret zammının ne kadar olacağını açıkladı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Şebnem Arda Boğa'nın YouTube kanalında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Erdursun, 'Bu tarihi kaydedin' diyerek net rakam verdi. Özgür Erdursun, asgari ücretin 27 bin 500 TL olacağını açıkladı. 

'5 Kasım Çarşamba 2025, bu tarihi yazın. Asgari ücret 27 bin 500 TL olacak. Asgari ücrete aslında hükümet yüzde 16 hedeflediği oranda artış yapmak istiyor. Bu sene enflasyon yüzde 33 civarında çıkacak. Bunu sürekli söylüyorum. Normalde 26 bin 500 TL yapmak istiyorlar asgari ücreti. uluslararası finans kuruluşları da 'yüzde 20 zam yapın' diyor. İşverenler sendikası 'Hükümetin yapacağı artış üzerine maksimum yüzde 5 artış yaparız' diyor.

Düşündükleri yüzde 20, işveren en fazla 5 puan veririz diyor. Ne oluyor? Yüzde 25 oluyor. Yüzde 25 zamla asgari ücret 27 bin 500 civarına çıkacak. Olması gereken kesinlikle bu rakam değil.'

Özgür Erdursun'un açıklamaları şöyle:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
