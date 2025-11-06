Özgür Erdursun En Düşük Emekli Maaşının Ne Kadar Olacağını Açıkladı

Emekli maaş zamları 6 aylık enflasyon verileriyle belirleniyor. Emekliler Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Geçen günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi.

Ekim ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 4 aylık veri belli oldu. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyonu yüzde 10.25 oldu. Verilerle beraber emeklinin 2026 zammı da netleşmeye başladı.

Emekliler böylece yüzde 10.25 zammı garantiledi. Eğer bu oranda zam yapılır en düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı 18 bin 611 TL olacak. Önümüzdeki Kasım ve Aralık ayının enflasyon verileri var. İki ayın verilerinin açıklanmasıyla emekli maaş zammı netleşecek.