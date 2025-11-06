onedio
Özgür Erdursun En Düşük Emekli Maaşının Ne Kadar Olacağını Açıkladı

Özgür Erdursun En Düşük Emekli Maaşının Ne Kadar Olacağını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2025 - 12:49

Yeni yıl yaklaşırken maaş zamları da gündemdeki yerini almaya başladı. Bir yandan asgari ücret zammı konuşulurken bir yandan da milyonlarca emekli, maaşlarının nasıl olacağını merak ediyor. Emekli maaşı enflasyon verileriyle belli oluyor. Ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla 4 aylık veriler şekillenmeye başladı. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Şebnem Arda Boğa’nın YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı.

Kaynak

Emekli Maaş Zammı Nasıl Belirleniyor?

Emekli Maaş Zammı Nasıl Belirleniyor?

Emekli maaş zamları 6 aylık enflasyon verileriyle belirleniyor. Emekliler Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Geçen günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. 

Ekim ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 4 aylık veri belli oldu. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyonu yüzde 10.25 oldu. Verilerle beraber emeklinin 2026 zammı da netleşmeye başladı.

Emekliler böylece yüzde 10.25 zammı garantiledi. Eğer bu oranda zam yapılır en düşük SSK ve Bağ-Kur maaşı 18 bin 611 TL olacak. Önümüzdeki Kasım ve Aralık ayının enflasyon verileri var. İki ayın verilerinin açıklanmasıyla emekli maaş zammı netleşecek.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun açıkladı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun açıkladı.

Emekli maaş zamlarına dair konuşan Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşıyla ilgili net rakam verdi. Erdursun, 'En düşük emekli aylığı tahminim 19 bin 92-19 bin 250 TL arasında olacak' dedi. 

Erdursun'un açıklaması şöyle:

'Şunu biliyoruz… SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 13-14 arasında olacak. Memur ve memur emeklisine yüzde 19-20 arasında fark çıkacak. Oranlar buralarda olacak gibi gözüküyor.

19 bin 250 TL’ye çok yakın olacak. Yaklaşık olarak yüzde 13.98 civarında zam yapılır.'

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?

En düşük emekli maaşı temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.681 TL'ye yükseltildi.

