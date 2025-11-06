SGK Düğmeye Bastı: Çalışanlarını Sürekli Asgari Ücretle Gösteren Patronlar Yandı

Denetimler sırasında eğer bir çalışan “Asgari ücret bildiriliyor ama daha fazla ma­aş alıyoruz” derse işletmeye cezai işlem uygulanıyor. Eğer SGK’ya ücret eksik bildirilirse işverenlerde eksik bildirilen primler geriye dönük tahsil edilecek, gecikme faizi ve para cezası uygulanacak, işverene prim teşviki verilmeyecek. Çalışanlar ise dava açarak haklarını talep edebilir.