SGK Düğmeye Bastı: Çalışanlarını Sürekli Asgari Ücretle Gösteren Patronlar Yandı

SGK Düğmeye Bastı: Çalışanlarını Sürekli Asgari Ücretle Gösteren Patronlar Yandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
06.11.2025 - 08:30

Asgari ücrete 2026 yılında yapılacak zam konuşulurken Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yeni hamle geldi. SGK, çalışanlarını uzun süredir asgari ücretli gösteren işverenleri radarına aldı. Kayıt dışı ücretleri tespit etmek, Türkiye’de gerçek asgari ücretli oranını ortaya koymak için SGK yeni denetim sürecini başlattı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SGK'nın yeni denetim sürecini anlattı.

SGK asgari ücret için düğmeye bastı.

Türkiye, asgari ücret zam sürecine adım atıyor. 2026’da geçerli olacak yeni asgari ücret şimdiden merak ediliyor. Asgari ücret tartışmaları devam ederken SGK’dan bir hamle geldi. Türkiye’de çalışanların büyük kısmı asgari ücretli çalışıyor. SGK yeni denetim sürecini başlatarak uzun yıllardır çalışanlarını asgari ücretle gösteren işletmeleri radarına aldı. SGK bu yeni denetim süreciyle kayıt dışı ücretleri tespit etmek ve Türkiye’deki gerçek asgari ücretli oranını ortaya koymayı amaçlıyor.

Çalışanlarını uzun süre asgari ücretli gösteren işverenlere ciddi cezalar uygulanıyor.

Asgari ücretin brüt tutarı 26 bin 5 TL 5 kuruş. SGK verilerine göre ise bildirilen ortalama maaş asgari ücretin 1.83 katı. Yani bildirilen ücret 47 bin 676 TL. Gerçek asgari ücretli sayısını tespit etmek isteyen SGK ise denetimlerine başladı. Çalışanlarını uzun süre asgari ücretli gösteren işveren kısa vadede prim yükünü azalttığını düşünürken yakalanmaları halinde ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Müfettişlerden çalışanlara “Gerçekte ne kadar maaş alıyorsunuz?” Sorusu.

Denetimler sırasında eğer bir çalışan “Asgari ücret bildiriliyor ama daha fazla ma­aş alıyoruz” derse işletmeye cezai işlem uygulanıyor. Eğer SGK’ya ücret eksik bildirilirse işverenlerde eksik bildirilen primler geriye dönük tahsil edilecek, gecikme faizi ve para cezası uygulanacak, işverene prim teşviki verilmeyecek. Çalışanlar ise dava açarak haklarını talep edebilir.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
