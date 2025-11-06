SGK Düğmeye Bastı: Çalışanlarını Sürekli Asgari Ücretle Gösteren Patronlar Yandı
Asgari ücrete 2026 yılında yapılacak zam konuşulurken Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yeni hamle geldi. SGK, çalışanlarını uzun süredir asgari ücretli gösteren işverenleri radarına aldı. Kayıt dışı ücretleri tespit etmek, Türkiye’de gerçek asgari ücretli oranını ortaya koymak için SGK yeni denetim sürecini başlattı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SGK'nın yeni denetim sürecini anlattı.
SGK asgari ücret için düğmeye bastı.
Çalışanlarını uzun süre asgari ücretli gösteren işverenlere ciddi cezalar uygulanıyor.
Müfettişlerden çalışanlara “Gerçekte ne kadar maaş alıyorsunuz?” Sorusu.
