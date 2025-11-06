Altın Yükselecek mi Düşecek mi Sorusunun Yanıtı Belli Oldu

Finans ve Para Analisti İslam Memiş'e göre bu ay içinde altında kısa vadeli bir geri çekilme yaşanacak.

Altın yükselecek mi düşecek mi?

Kasım ayında meydana gelecek düşüş ardından altın yeniden yukarı yönlü hareket edecek. Öte yandan İslam Memiş’in 2026 altın tahmini ise dikkat çekti. Memiş, “2026’ya doğru ons altının 4.888 dolar, gram altının ise 8.000 TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz” dedi.