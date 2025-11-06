onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Yükselecek mi Düşecek mi Sorusunun Yanıtı Belli Oldu

Altın Yükselecek mi Düşecek mi Sorusunun Yanıtı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2025 - 07:45

Altın yatırımcısı veya altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. 6 Kasım Perşembe günü de arama motorlarında 'Altın fiyatları', 'Altında son durum', 'Gram altın ne kadar?' soruları aratılmaya başlandı. Finans Analisti İslam Memiş, 'Altın yükselecek mi düşecek mi?' sorusunu yanıtladı. İşte güncel altın fiyatları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6 Kasım Altın Fiyatları: Altın Bugün Ne Kadar?

6 Kasım Altın Fiyatları: Altın Bugün Ne Kadar?

6 Kasım altın fiyatları yatırımcı tarafından takip ediliyor. Altın bugün ne kadar oldu? İşte yanıtı!

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyat 5.395 TL

Çeyrek altın fiyat

Çeyrek altın fiyatı 9.021 TL

Tam altın ne kadar?

Tam altın fiyatı 35.409 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını fiyat 35.974 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın fiyatı 3.986 dolar

İslam Memiş’ten altın yorumu.

İslam Memiş’ten altın yorumu.

Finans ve Para Analisti İslam Memiş'e göre bu ay içinde altında kısa vadeli bir geri çekilme yaşanacak. 

Altın yükselecek mi düşecek mi?

Kasım ayında meydana gelecek düşüş ardından altın yeniden yukarı yönlü hareket edecek. Öte yandan İslam Memiş’in 2026 altın tahmini ise dikkat çekti. Memiş, “2026’ya doğru ons altının 4.888 dolar, gram altının ise 8.000 TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.