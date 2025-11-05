onedio
Altında Sert Düşüş: Altın Fiyatları Neden Düştü?

Dilara Şimşek
05.11.2025 - 08:03

Altın fiyatları günü gününe araştırılıyor. Vatandaşlar internette 'Gram altın ne kadar?' 'Altın fiyatlarında son durum' aramalarıyla altın fiyatlarını merak ediyor. Geçen haftalarda kırdığı rekorlarla ağızları açık bırakan altın 5 Kasım Çarşamba gününe düşüşle başladı. Altın neden düştü? Altın bugün ne kadar?

5 Kasım altın fiyatları: Altın bugün düştü mü?

Altın fiyatları yatırımcının radarında. Altına yatırım yapmak isteyenler fiyatları merak ediyor. 

52 haftadır yükselişini sürdüren altın 5 Kasım Çarşamba gününe düşüşle başladı. Gram altın dün (4 Kasım Salı) açılışını 5.385 TL’den yapmıştı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 5.372 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 8.972 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını fiyatı 37.778 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 17.944 TL

Altın neden düştü?

FED Başkanı Jerome Powell’ın, faiz açıklamaları altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Powell, geçen ayki faiz indirimini yılın son indirimli faiz oranı olacağını söylemişti. Dün FED üyelerinden bir kısmı aralık ayındaki yılın son toplantısı için para politikasındaki yeni gevşeme adımına şüpheyle yaklaştı. Bu gelişmeler Aralık toplantısındaki faiz indirimi beklentilerini geriletti. Dolar endeksinin 100 seviyesini aşması kıymetli metallerde satış baskısını artırırken ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları da altın fiyatlarında etkili rol oynadı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
