Altında Sert Düşüş: Altın Fiyatları Neden Düştü?

Altın fiyatları günü gününe araştırılıyor. Vatandaşlar internette 'Gram altın ne kadar?' 'Altın fiyatlarında son durum' aramalarıyla altın fiyatlarını merak ediyor. Geçen haftalarda kırdığı rekorlarla ağızları açık bırakan altın 5 Kasım Çarşamba gününe düşüşle başladı. Altın neden düştü? Altın bugün ne kadar?