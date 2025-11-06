Meteoroloji'den 6 Kasım Alarmı: 19 Kente Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji raporuna göre bugün Türkiye geneli parçalı çok bulutlu. Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.