Meteoroloji'den 6 Kasım Alarmı: 19 Kente Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den 6 Kasım Alarmı: 19 Kente Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2025 - 07:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Kasım Perşembe hava tahmin raporunu yayımladı. Geçen hafta ülke genelinde yazdan kalma günler yaşanırken bu hafta pek çok kente sağanak yağış uyarısı yapıldı. MGM'nin hava durum haritasına göre 19 kentte bugün sağanak yağış bekleniyor.

6 Kasım Hava Durumu: Bugün Yağmur Var mı?

6 Kasım Hava Durumu: Bugün Yağmur Var mı?

Meteoroloji, 6 Kasım Perşembe hava durumunu paylaştı. Haritaya göre ülkenin doğusunda ilkbahar havası yaşanırken batısı sağanak yağışa teslim. Sıcaklıklar ülke genelinde 20 derece civarında seyrederken 19 kente sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji raporuna göre bugün Türkiye geneli parçalı çok bulutlu. Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

