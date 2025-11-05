CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçlamasıyla Soruşturma Başaltıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, Özel’in yargı mensuplarına yönelik “Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” sözleri nedeniyle soruşturmanın “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.
Başsavcılık X hesabından duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
