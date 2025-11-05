onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçlamasıyla Soruşturma Başaltıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Suçlamasıyla Soruşturma Başaltıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2025 - 23:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, Özel’in yargı mensuplarına yönelik “Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” sözleri nedeniyle soruşturmanın “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başsavcılık X hesabından duyurdu.

Başsavcılık X hesabından duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında re’sen soruşturma açıldığını resmi X hesabından duyurdu. Soruşturmanın detayları paylaşımda yer aldı.

Özgür Özel'e başlatılan soruşturmanın gerekçesi olarak 'Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret' suçlaması yöneltildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın