onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'nin İlk Milli Hızlı Treni İçin Tarih Verildi

Türkiye'nin İlk Milli Hızlı Treni İçin Tarih Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2025 - 23:29

Türkiye, demir yollarında millileşme çalışmalarını hızlandırıyor. 2026’da saatte 160 km hız yapabilen 9 milli elektrikli tren seti ve saatte 225 km hız yapacak milli hızlı tren seti hizmete girecek. Hedef, raylı sistem araçlarının tasarım ve üretiminde yerli sanayiyi güçlendirmek, kritik bileşenlerde yerlilik oranını artırmak ve AR-GE ile bakım-onarım kabiliyetlerini geliştirmek.

Kamu alımları, yerli üretimi destekleyecek şekilde yönlendirilecek, tasarım ve AR-GE faaliyetleri teşvik edilecek. Orta vadeli ihtiyaçlar belirlenip, mahalli idareler dahil yerli raylı sistem araçlarının tedariki için gerekli düzenleme ve finansal tedbirler uygulanacak. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde yürütülen yerli tasarım ve prototip çalışmaları tamamlanarak sektörün ihtiyacı karşılanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

225 kilometre hızlı 30 tren geliyor.

225 kilometre hızlı 30 tren geliyor.

Bu kapsamda, saatte 225 km hıza ulaşacak olan “milli hızlı tren” projesinin prototip çalışmaları önümüzdeki yıl tamamlanacak.

Böylece, saatte 160 km hız yapabilen 9 milli elektrikli tren seti ve saatte 225 km hızdaki milli hızlı tren seti ile 30 adet milli elektrikli anahat lokomotifi TÜRASAŞ tarafından temin edilecek.

Ayrıca, “Coco Aks Tertibatlı Milli Lokomotif Platformu Projesi” ile demir yolu bakım aracının tasarım çalışmaları tamamlanarak prototip üretimine başlanacak.

Ekonomiye yıllık 3.5 milyar lira katkı sağlayacak.

Ekonomiye yıllık 3.5 milyar lira katkı sağlayacak.

Programa göre, ulaştırma ve lojistik sektöründe maliyetleri ve çevresel etkileri azaltmak, enerji verimliliğini artırmak amacıyla demir ve deniz yollarına öncelik verilecek. Demir yollarında elektrifikasyon çalışmalarına paralel olarak “elektrikli çeken araç” sayısı artırılacak.

Bunun yanı sıra, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası’nın inşaatı devam ediyor. 15 bin metrekarelik fabrikanın yılda 12 hızlı tren seti üretip test edebilmesi ve ekonomiye yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlaması hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın