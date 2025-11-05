Türkiye'nin İlk Milli Hızlı Treni İçin Tarih Verildi
Türkiye, demir yollarında millileşme çalışmalarını hızlandırıyor. 2026’da saatte 160 km hız yapabilen 9 milli elektrikli tren seti ve saatte 225 km hız yapacak milli hızlı tren seti hizmete girecek. Hedef, raylı sistem araçlarının tasarım ve üretiminde yerli sanayiyi güçlendirmek, kritik bileşenlerde yerlilik oranını artırmak ve AR-GE ile bakım-onarım kabiliyetlerini geliştirmek.
Kamu alımları, yerli üretimi destekleyecek şekilde yönlendirilecek, tasarım ve AR-GE faaliyetleri teşvik edilecek. Orta vadeli ihtiyaçlar belirlenip, mahalli idareler dahil yerli raylı sistem araçlarının tedariki için gerekli düzenleme ve finansal tedbirler uygulanacak. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde yürütülen yerli tasarım ve prototip çalışmaları tamamlanarak sektörün ihtiyacı karşılanacak.
225 kilometre hızlı 30 tren geliyor.
Ekonomiye yıllık 3.5 milyar lira katkı sağlayacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın