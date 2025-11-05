Türkiye'nin İlk Milli Hızlı Treni İçin Tarih Verildi

Programa göre, ulaştırma ve lojistik sektöründe maliyetleri ve çevresel etkileri azaltmak, enerji verimliliğini artırmak amacıyla demir ve deniz yollarına öncelik verilecek. Demir yollarında elektrifikasyon çalışmalarına paralel olarak “elektrikli çeken araç” sayısı artırılacak.

Bunun yanı sıra, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası’nın inşaatı devam ediyor. 15 bin metrekarelik fabrikanın yılda 12 hızlı tren seti üretip test edebilmesi ve ekonomiye yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira katkı sağlaması hedefleniyor.