Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ekol Sports ile İlgili Resmi Açıklama Yaptı

Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ekol Sports ile İlgili Resmi Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2025 - 22:56

Rasim Ozan Kütahyalı, Ekol Sports ekranlarında Beşiktaş'la ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu. Beşiktaş'a kayyum atanması gerektiğini söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya cevap Beşiktaş resmi sitesinden geldi.

"Kulübümüzden Açıklama" başlığıyla girilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzden Açıklama" başlığıyla girilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

'Ekol Sports kanalında yayınlanan bir programda, kulübümüz hakkında boyundan büyük sözler söyleme hadsizliğinde bulunan, toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan başka bir işe yaramayan Rasim Ozan Kütahyalı ile söz konusu hadsize stüdyosunu açarak saçma sapan fikirlerini ağzından salyalar saçarak anlatma imkanını tanıyan Ekol Sports kanalını şiddetle kınıyoruz.

Kerameti kendinden menkul ROK ve türevlerine hatırlatmak isteriz ki Beşiktaş ağır taştır.

ROK kod adlı meczupla hukuk önünde hesaplaşmak için gerekli girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.'

Rasim Ozan Kütahyalı ne demişti?

Rasim Ozan Kütahyalı ne demişti?

Rasim Ozan Kütahyalı, Ekol Sports ekranlarında şu ifadeleri kullanmıştu: 

'Beşiktaş kulübüne kayyum atanmalı dedim Beşiktaşlı dostlarım kızdı ama gerçek bu. TMSF yöneticileri üzerinde baskı olur oradan da alır satarlar.

Beşiktaş’ın Göztepe gibi yönetilmesi lazım.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
