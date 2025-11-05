Adı Bahis Skandalına Karışan Zorbay Küçük'ün Hesabını İlgili Firmalar İnceledi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun son açıklamaları futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını belirtti. Bu açıklamanın ardından TFF Hukuk Müşavirliği, bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Futbol Disiplin Talimatı kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
149 hakem ceza alırken üç hakemle ilgili incelemenin devam ettiği söylenmişti. Murat Ağırel'in iddiasına göre Zorbay Küçük'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Zorbay Küçük suç duyurusunda bulunmuştu.
Murat Ağırel, X hesabından son gelişmeleri paylaştı.
