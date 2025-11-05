Adı Bahis Skandalına Karışan Zorbay Küçük'ün Hesabını İlgili Firmalar İnceledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından TFF Hukuk Müşavirliği, ilgili 152 hakemi Futbol Disiplin Talimatı kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında dikkat çeken hakemlerden biri de Zorbay Küçük oldu. Küçük, savcılığa suç duyurusunda bulunarak bahis işlemlerinin kendi bilgisi dışında yapıldığını ve iddiaların asılsız olduğunu ileri sürmüştü.