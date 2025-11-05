onedio
Adı Bahis Skandalına Karışan Zorbay Küçük'ün Hesabını İlgili Firmalar İnceledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2025 - 21:30

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun son açıklamaları futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını belirtti. Bu açıklamanın ardından TFF Hukuk Müşavirliği, bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Futbol Disiplin Talimatı kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

149 hakem ceza alırken üç hakemle ilgili incelemenin devam ettiği söylenmişti. Murat Ağırel'in iddiasına göre Zorbay Küçük'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Zorbay Küçük suç duyurusunda bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından TFF Hukuk Müşavirliği, ilgili 152 hakemi Futbol Disiplin Talimatı kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında dikkat çeken hakemlerden biri de Zorbay Küçük oldu. Küçük, savcılığa suç duyurusunda bulunarak bahis işlemlerinin kendi bilgisi dışında yapıldığını ve iddiaların asılsız olduğunu ileri sürmüştü.

Murat Ağırel, X hesabından son gelişmeleri paylaştı.

Ağırel, Zorbay Küçük'le ilgili yaşanan gelişmeyi paylaştı. Ağırel, 'Küçük'ün bahis hesabı olmadığı yapılan incelemeler sonunda ortaya çıktı.' dedi:

'Bahis oynadığı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunan Süper Lig hakemi Zorbay Küçük hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Savcılık talebi üzerine, yasal bahis platformları Nesine ve Misli, ilgili üyeliklerle bağlantılı teknik ve kullanıcı bilgilerini savcılığa iletti.

Edinilen bilgilere göre, şirketler yanıtlarında söz konusu hesapların Zorbay Küçük’ün kimlik bilgileriyle açıldığını ancak telefon ve banka bilgilerinin farklı kişiler adına kayıtlı olduğunu bildirdi. Ayrıca bu hesaplar üzerinden herhangi bir para yatırma veya çekme işlemi yapılmadığı, sadece sistemlerin tanımladığı “hoş geldin bonusları” ile sınırlı işlem gerçekleştirildiği ifade edildi.'

