Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan İrfan Can Kahveci'den İlk Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
05.11.2025 - 20:25

Fenerbahçe’de Samsunspor karşılaşmasının ardından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, sessizliğini bozarak taraftarlara mesaj verdi. Bir süredir takımdan ayrı bireysel antrenmanlarla formunu korumaya çalışan milli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yaşanan sürece dair görüşlerini paylaştı. Kahveci, hakkında iddialarad bulunan Murat Aşık'ı da 'Murat Aşık, baştan sona yalan ve kötü niyetli açıklamalar yapıyor söyledikleri çok ağır gerçeğini bilmeden araştırmadan nasıl böyle konuşabiliyor anlamıyorum.' diyerek eleştirdi.

İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun'la birlikte kadro dışı kalmıştı.

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, hakkında çıkan prim tartışması ve takım arkadaşlarıyla kavga ettiği iddialarına sert bir açıklamayla yanıt verdi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe’de, Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can, uzun süren sessizliğini bozarak konuştu. Kahveci, prim meselesi nedeniyle takım içinde gerginlik yaşadığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kendisine yönelik söylentilerin maksatlı biçimde yayıldığını ifade etti.

"Yalan haberleri yalanlayacağım"

'Bundan sonra burdan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım. Bu sürecin başından itibaren beni hayal kırıklığına uğratan insanlar ve haberleri.' diyen İrfan Can Kahveci, Murat Aşık'ın kendisi hakkındaki sözlere sert çıktı:

'Murat Aşık, baştan sona yalan ve kötü niyetli açıklamalar yapıyor söyledikleri çok ağır gerçeğini bilmeden araştırmadan nasıl böyle konuşabiliyor anlamıyorum. Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu. Kendisini haberlerini ispatlamaya davet ediyorum insanların itibarıyla oynamak bu kadar ucuz olmamalı.'

Sercan Hamzaoğlu'yla görüştüğü iddialarını da yalanladı.

İrfan Can Kahveci, 'Sercan Hamzaoğlu, hem seçim zamanı yaptığı haberlerde imalarını ben diye yorumlayanlar olmuştu hemde bu dönemde yaptığı haberleri benimle konuşarak yaptığını ima edenler olduğunu görüyorum. Yakınlığım samimiyetim olan görüştüğüm konuştuğum birisi değildir arada bir mesaj atar tebrik eder teşekkür ederim hepsi bu.' dedi.

'Burdan size özel hazırlanmış bir metin atmak yerine kendi düşüncelerimi ve duygularımı yazacağım. Siz daha fazlasını hakediyosunuz buna inanıyorum. Bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzaktım sakatlığıma ve aileme odaklandım. İlk günden beri arkadaşlarım ve ailem bana çıkan haberleri gönderdi ama hepsinden uzaklaşmak için hiçbirisinin kafamın içine girmesine müsade etmedim. Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok bu süreç boyunca da olmadı. Tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde. Sakatlığımı tamamen atlattım verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum. Benim Fenerbahçenin iyiliğini düşünmemem ya da galibiyetlerine sevinmemem mümkün değil. Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım. Başından beri herşeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Çok şükür herşey takımımız adına iyi gidiyor. Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse hergün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor. Bundan sonra burdan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım. Bu sürecin başından itibaren beni hayal kırıklığına uğratan insanlar ve haberleri. Murat Aşık, baştan sona yalan ve kötü niyetli açıklamalar yapıyor söyledikleri çok ağır gerçeğini bilmeden araştırmadan nasıl böyle konuşabiliyor anlamıyorum. Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu. Kendisini haberlerini ispatlamaya davet ediyorum insanların itibarıyla oynamak bu kadar ucuz olmamalı. Sercan Hamzaoğlu, hem seçim zamanı yaptığı haberlerde imalarını ben diye yorumlayanlar olmuştu hem de bu dönemde yaptığı haberleri benimle konuşarak yaptığını ima edenler olduğunu görüyorum. Yakınlığım samimiyetim olan görüştüğüm konuştuğum birisi değildir arada bir mesaj atar tebrik eder teşekkür ederim hepsi bu. En son 29 Mart 2025 de attığı bir tweeti göndermiş ben de 💛💙 diye cevap vermişim başka hiçbir konuşmam olmamıştır o günden itibaren. Ne kadro dışı dönemimde ne de daha öncesinde gazetecilere haber verecek bir insan değilim hiç de olmadım.'

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
