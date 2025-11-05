Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan İrfan Can Kahveci'den İlk Açıklama Geldi

'Burdan size özel hazırlanmış bir metin atmak yerine kendi düşüncelerimi ve duygularımı yazacağım. Siz daha fazlasını hakediyosunuz buna inanıyorum. Bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzaktım sakatlığıma ve aileme odaklandım. İlk günden beri arkadaşlarım ve ailem bana çıkan haberleri gönderdi ama hepsinden uzaklaşmak için hiçbirisinin kafamın içine girmesine müsade etmedim. Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok bu süreç boyunca da olmadı. Tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde. Sakatlığımı tamamen atlattım verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum. Benim Fenerbahçenin iyiliğini düşünmemem ya da galibiyetlerine sevinmemem mümkün değil. Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım. Başından beri herşeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Çok şükür herşey takımımız adına iyi gidiyor. Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse hergün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor. Bundan sonra burdan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım. Bu sürecin başından itibaren beni hayal kırıklığına uğratan insanlar ve haberleri. Murat Aşık, baştan sona yalan ve kötü niyetli açıklamalar yapıyor söyledikleri çok ağır gerçeğini bilmeden araştırmadan nasıl böyle konuşabiliyor anlamıyorum. Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu. Kendisini haberlerini ispatlamaya davet ediyorum insanların itibarıyla oynamak bu kadar ucuz olmamalı. Sercan Hamzaoğlu, hem seçim zamanı yaptığı haberlerde imalarını ben diye yorumlayanlar olmuştu hem de bu dönemde yaptığı haberleri benimle konuşarak yaptığını ima edenler olduğunu görüyorum. Yakınlığım samimiyetim olan görüştüğüm konuştuğum birisi değildir arada bir mesaj atar tebrik eder teşekkür ederim hepsi bu. En son 29 Mart 2025 de attığı bir tweeti göndermiş ben de 💛💙 diye cevap vermişim başka hiçbir konuşmam olmamıştır o günden itibaren. Ne kadro dışı dönemimde ne de daha öncesinde gazetecilere haber verecek bir insan değilim hiç de olmadım.'