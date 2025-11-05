Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan İrfan Can Kahveci'den İlk Açıklama Geldi
Fenerbahçe’de Samsunspor karşılaşmasının ardından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, sessizliğini bozarak taraftarlara mesaj verdi. Bir süredir takımdan ayrı bireysel antrenmanlarla formunu korumaya çalışan milli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla yaşanan sürece dair görüşlerini paylaştı. Kahveci, hakkında iddialarad bulunan Murat Aşık'ı da 'Murat Aşık, baştan sona yalan ve kötü niyetli açıklamalar yapıyor söyledikleri çok ağır gerçeğini bilmeden araştırmadan nasıl böyle konuşabiliyor anlamıyorum.' diyerek eleştirdi.
İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun'la birlikte kadro dışı kalmıştı.
"Yalan haberleri yalanlayacağım"
Sercan Hamzaoğlu'yla görüştüğü iddialarını da yalanladı.
