Ünlü Gazeteciden Bomba Transfer İddiası: Lionel Messi Galatasaray’a mı Geliyor?
Galatasaray'ın ara transfer döneminde büyük bir bombayı patlatmaya hazırlandığı iddia edildi. İddiaya göre Galatasaray, futbol dünyasını sarsacak bir hamle peşinde. Zeki Uzundurukan’ın haberine göre; Galatasaray, Amerika Ligi’ne verilecek arayı fırsat bilerek Lionel Messi’yi 4 aylığına kiralamanın planlarını yapıyor. İşte Lionel Messi - Galatasaray iddiasının detayları…
Türkiye ve Avrupa’da fırtına gibi esen Galatasaray’ın Lionel Messi’yi transfer etme planı olduğu iddia edildi.
