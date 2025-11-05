Ünlü Gazeteciden Bomba Transfer İddiası: Lionel Messi Galatasaray’a mı Geliyor?

Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Youtube’daki Transfer TV yayınında gündeme getirdiği iddia ile sosyal medyada gündem oldu. Uzundurukan’ın iddiasına göre; Lionel Messi, MLS’teki arayı da fırsat bilerek 4 aylığına kiralık olarak Galatasaray’a transfer olabilir.

İlk başta bu iddianın gerçek olabileceğine pek inanmadığını belirten Uzundurukan, 'Ancak bu büyük bir proje. Galatasaray gerçekten bu oyuncuyu düşünüyor' dedi. Futbol tarihinin Maradona'dan sonraki en büyük ismi olarak anılan Lionel Messi'nin Galatasarayda gündeme geldiğini vurgulayan gazeteci, 38 yaşındaki Arjantinli yıldızın Inter Miami ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunduğunu hatırlattı.

Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahne alıp şampiyonluk unvanını korumak istediğini belirten Uzundurukan, Arjantin basınının da yıldız futbolcunun turnuvaya Avrupa'da üst düzey bir takımla hazırlanmasını istediğini söyledi.

Zeki Uzundurukan'ın iddiasına göre Galatasaray yönetimi, Messi'nin durumunu yakından takip ediyor. Deneyimli yıldızın menajerleri, 'Messi'yi uygun şartlarda Galatasaray'a getirebiliriz' diyerek sarı-kırmızılı kulüple temasa geçti. Yönetimin de bu olasılığı masada tuttuğu, Messi'nin menajerleriyle ön görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor.