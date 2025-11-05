onedio
Arsenal'in 15 Yaşındaki Genç Yıldızı Max Dowman Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti

Arsenal'in 15 Yaşındaki Genç Yıldızı Max Dowman Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.11.2025 - 09:41

Arsenal altyapısından yetişen Max Dowman Şampiyonlar Ligi tarihine en genç oyuncu olarak geçti. Arteta'nın öğrencilerinin Slavia Prag'ı 3-0 mağlup ettiği maçta 72. dakikada oyuna giren genç İngiliz 2009 doğumlu ve bu sezon Premier Lig'de de şans bulduğu dakikalar oldu.

Birkaç yıldır şampiyonluk yarışında olsa da kupaya ulaşamayan Arsenal bu sezona iyi başladı.

Ligin lideri konumunda olan Arsenal bu sezon kadrosuna kattığı Gyökeres gibi oyuncularla geniş bir kadro oluşturdu. Ancak takımın akademisinden yetişen gençler de kadro rekabetine girmeye başladı. Ethan Nwaneri, Myles Lewis-Skelly gibi yetenekler Topçuları gelecek yıllar adında heyecanlandıran isimler.

Bu isimlerden biri de 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Max Dowman

Dowman Arsenal'in Slavia Prag'ı 3-0 yendiği maçta oyuna girip 18 dakika süre alarak Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç oyuncusu rekorunu kırdı. Henüz 14 yaşında Arsenal'in u18 takımına liderlik yapan Dowman sol ayağı ve tarzıyla Martin Ødegaard'a benzetiliyor.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
