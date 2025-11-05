Arsenal'in 15 Yaşındaki Genç Yıldızı Max Dowman Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti
Arsenal altyapısından yetişen Max Dowman Şampiyonlar Ligi tarihine en genç oyuncu olarak geçti. Arteta'nın öğrencilerinin Slavia Prag'ı 3-0 mağlup ettiği maçta 72. dakikada oyuna giren genç İngiliz 2009 doğumlu ve bu sezon Premier Lig'de de şans bulduğu dakikalar oldu.
Birkaç yıldır şampiyonluk yarışında olsa da kupaya ulaşamayan Arsenal bu sezona iyi başladı.
Bu isimlerden biri de 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Max Dowman
