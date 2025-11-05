Milli Futbolcu Arda Güler'in Liverpool Maçında Yaptığı Akrobatik Hareket Viral Oldu
Arda Güler'in takımı Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında İngiliz ekibi Liverpool'un konuğuydu. Liverpool'un 1-0'lık galibiyetinde Türk futbolseverlerin kafasındaki soru ise Arda Güler'in nasıl oynadığıydı. Liverpool'un baştan sona baskın oynadığı maçta Arda Güler de diğer takım arkadaşları gibi varlık gösteremedi ve 81. dakikada oyundan alındı. Ancak bir pozisyonda Güler'in topun taca çıkmaması için yaptığı akrobatik hareket viral oldu.
Arda Güler, Liverpool maçına ilk 11'de başladı.
Maçın 35. dakikasında Arda Güler'in maçtaki tek golün sahibi Mac Allister'la verdiği mücadele kameralara böyle yansıdı.
