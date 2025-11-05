onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Milli Futbolcu Arda Güler'in Liverpool Maçında Yaptığı Akrobatik Hareket Viral Oldu

Milli Futbolcu Arda Güler'in Liverpool Maçında Yaptığı Akrobatik Hareket Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.11.2025 - 09:06

Arda Güler'in takımı Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında İngiliz ekibi Liverpool'un konuğuydu. Liverpool'un 1-0'lık galibiyetinde Türk futbolseverlerin kafasındaki soru ise Arda Güler'in nasıl oynadığıydı. Liverpool'un baştan sona baskın oynadığı maçta Arda Güler de diğer takım arkadaşları gibi varlık gösteremedi ve 81. dakikada oyundan alındı. Ancak bir pozisyonda Güler'in topun taca çıkmaması için yaptığı akrobatik hareket viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arda Güler, Liverpool maçına ilk 11'de başladı.

Arda Güler, Liverpool maçına ilk 11'de başladı.

Bir zamanlar Real Madrid'de 'ha oyuna girdi, girecek', 'İlk golünü, asistini yapsın' diye ekran başında bekleten milli futbolcu Arda Güler, bu sezon Ancelotti'nin yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan eski Real Madrid futbolcusu Xabi Alonso'nun oyun anlayışında takımın gediklilerinden oldu. Arda da ilk 11'e bu kadar sık girmesini yüksek gol asist istatistikleri ve Mbappe'ye yaptığı asistlerle taçlandırdı.

Maçın 35. dakikasında Arda Güler'in maçtaki tek golün sahibi Mac Allister'la verdiği mücadele kameralara böyle yansıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın