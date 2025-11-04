onedio
Frankfurt ve Liverpool’u Bilmişti: Fenomen İsimden Ajax-Galatasaray Maçı Skor Tahmini de Geldi

04.11.2025 - 18:54

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde 5-1 yenildiği Frankfurt ve 1-0 kazandığı Liverpool maçlarının skorlarını doğru tahmin eden “magicosman00” isimli sosyal medya kullancısı Bodo/Glimt maçında ise yanılmıştı. 4-2’lik tahmin sonrasında Galatasaray, Bodo/Glimt’i 3-1 yenmeyi başarmıştı. “magicosman00” merakla beklenen Ajax-Galatasaray maçı için skor tahminini de paylaştı.

Ajax-Galatasaray maçının skor tahmini 👇

Frankfurt ve Liverpool maçını bilerek gündem olmuştu.

“magicosman00” isimli sosyal medya kullancısı ilk olarak Galatasaray’ın 5-1 kaybettiği Frankfurt maçı öncesinde yaptığı skor tahmini ile dikkat çekmişti. Sonrasında ise Liverpool’un mutlak favori olduğu maçı Galatasaray’ın lehine 1-0 olarak tahmin etmiş ve temsilcimiz Liverpool’u tek golle geçmişti. Başarılı iki tahmin sonrasında sosyal medyada büyük ilgi toplayan “magicosman00” Bodo/Glimt maçında ise yanılmıştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta mücadelesinde Ajax ile yarın (çarşamba) saat 23.00’te karşı karşıya gelecek.

