Frankfurt ve Liverpool’u Bilmişti: Fenomen İsimden Ajax-Galatasaray Maçı Skor Tahmini de Geldi
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde 5-1 yenildiği Frankfurt ve 1-0 kazandığı Liverpool maçlarının skorlarını doğru tahmin eden “magicosman00” isimli sosyal medya kullancısı Bodo/Glimt maçında ise yanılmıştı. 4-2’lik tahmin sonrasında Galatasaray, Bodo/Glimt’i 3-1 yenmeyi başarmıştı. “magicosman00” merakla beklenen Ajax-Galatasaray maçı için skor tahminini de paylaştı.
Ajax-Galatasaray maçının skor tahmini 👇
Frankfurt ve Liverpool maçını bilerek gündem olmuştu.
