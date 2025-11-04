Beşiktaş Forması ile Şampiyonlar Ligi'nden Dönerciliğe: "Daha Güzel Olabilirdi Ama Nasip Böyleymiş"
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Orkan Çınar’ın, 29 yaşında futbolculuk kariyerini noktalayarak Bursa’da açtığı dönerciyi işlettiği ortaya çıkmıştı. Beşiktaş forması ile Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden Orkan Çınar, futbol camiası ile ilgili sitem etti. Sözlerin yerine getirilmediğini söyleyen Orkan Çınar, “Daha güzel olabilirdi ama nasip böyleymiş. Futboldan kendi kararımla uzaklaşmak istedim. Çok kötülemek istemem ama olanlar ortada.' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2017-2018 sezonunda Gaziantep’ten Beşiktaş’a transfer olan Orkan Çınar, Siyah-beyazlı forma altında Şampiyonlar Ligi’nde asist yapmayı başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Yorumculuk tekliflerini kabul etmedim”
Orkan’ın dönerci olduğu haberleri sonrasında işler artmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın