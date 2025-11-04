onedio
Beşiktaş Forması ile Şampiyonlar Ligi'nden Dönerciliğe: "Daha Güzel Olabilirdi Ama Nasip Böyleymiş"

04.11.2025 - 21:06

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Orkan Çınar’ın, 29 yaşında futbolculuk kariyerini noktalayarak Bursa’da açtığı dönerciyi işlettiği ortaya çıkmıştı. Beşiktaş forması ile Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden Orkan Çınar, futbol camiası ile ilgili sitem etti. Sözlerin yerine getirilmediğini söyleyen Orkan Çınar, “Daha güzel olabilirdi ama nasip böyleymiş. Futboldan kendi kararımla uzaklaşmak istedim. Çok kötülemek istemem ama olanlar ortada.' ifadelerini kullandı.

2017-2018 sezonunda Gaziantep’ten Beşiktaş’a transfer olan Orkan Çınar, Siyah-beyazlı forma altında Şampiyonlar Ligi’nde asist yapmayı başarmıştı.

Henüz 30 yaşında olmasına rağmen futbolu bırakan Orkan Çınar’ın Bursa açtığı dönerciyi çalıştırdığı ortaya çıkmıştı.

Kariyerine 10 yıl daha devam edebilecekken bunu tercih etmediğini belirten Çınar, 'Beşiktaş'ta sürecimi herkes takip etti ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Daha güzel olabilirdi ama nasip böyleymiş. Futboldan kendi kararımla uzaklaşmak istedim. Ben futbolun sözlerin yerinde durulmayan bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bu sektörün içinde bulunmak istemedim. Çok kötülemek istemem ama olanlar ortada.' ifadesini kullandı.

“Yorumculuk tekliflerini kabul etmedim”

Çınar, kariyerini noktaladıktan sonra arkadaşlarından 'Yorumculuk yap.' gibi öneriler geldiğini ama bunu istemediğini dile getirdi.

Kendisi için en uygun işin dönercilik olduğunu düşündüğünü anlatan Çınar, şunları kaydetti:

'Adana'dayken bu düşünceye girmeye başlamıştım. İdare edemeyecek pozisyondaydım. Kariyerimde birikimlerim oldu. Hesap kitap yaptıktan sonra hem mental olarak hem de aile açısından sektör değiştirmemin daha sağlıklı olduğunu düşünüm. Az olur, çok olur ayağımı yorganıma göre uzatırım. İçim çok rahat. Babam 30 yıllık döner ustası. Ona güvenerek işletmeyi açtım. O olmasa cesaret edemezdim. Allah'a şükür bulunduğumuz pozisyonda iyi gidiyoruz.'

Orkan’ın dönerci olduğu haberleri sonrasında işler artmış.

Çınar, dönercilikte işlerinin iyi gittiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

'Medyatik paylaşımlardan sonra ilgi arttı. Bunun nedeni benim kariyerim olabilir ama benim için önemli olan ürünümü yiyen kişinin tekrar gelmesi. Bu ürünümün güzel olması anlamına gelir. Beğenmeyen olursa onu da söyleyebilir ama buna da inanmıyorum. Bana, 'Döner mi, orta mı kesmek zor?' diye sordular. Benim için döner kesmek zor. Futbolu 25 senedir oynuyorum döneri 3 haftadır kesiyorum. Ben her işe hedefle başlarım. Güzel bir plan ve programla ben işletmemi markalaştırıp, Türkiye'ye yaymak istiyorum. 20-25 şubeye çıkacağıma eminim. Bu ne kadar zaman alır bilemem ama azimle çalışacağım.'

