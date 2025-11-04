Beşiktaş Forması ile Şampiyonlar Ligi'nden Dönerciliğe: "Daha Güzel Olabilirdi Ama Nasip Böyleymiş"

Çınar, dönercilikte işlerinin iyi gittiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

'Medyatik paylaşımlardan sonra ilgi arttı. Bunun nedeni benim kariyerim olabilir ama benim için önemli olan ürünümü yiyen kişinin tekrar gelmesi. Bu ürünümün güzel olması anlamına gelir. Beğenmeyen olursa onu da söyleyebilir ama buna da inanmıyorum. Bana, 'Döner mi, orta mı kesmek zor?' diye sordular. Benim için döner kesmek zor. Futbolu 25 senedir oynuyorum döneri 3 haftadır kesiyorum. Ben her işe hedefle başlarım. Güzel bir plan ve programla ben işletmemi markalaştırıp, Türkiye'ye yaymak istiyorum. 20-25 şubeye çıkacağıma eminim. Bu ne kadar zaman alır bilemem ama azimle çalışacağım.'