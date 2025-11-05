onedio
Futbolu Bırakarak Dönerci Olan Orkan Çınar Yeni Hedefini Açıkladı

Futbolu Bırakarak Dönerci Olan Orkan Çınar Yeni Hedefini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2025 - 18:55

Futbol serüvenine Almanya’da başlayan Orkan Çınar, altyapı eğitimini burada tamamladıktan sonra 2015 yılında kiralık olarak Gaziantepspor formasıyla profesyonel arenaya adım attı. Kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çınar, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş’a transfer olarak Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden birine geçti.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa sahnesine de çıkan oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig’e karşı oynanan maçta yaptığı asistle adını hatırlattı. Beşiktaş macerasının ardından farklı takımlarda forma giyen Çınar, son olarak Adanaspor’da görev aldı ve 29 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladı.

Spor sahalarına erken veda eden 30 yaşındaki eski futbolcu, yaklaşık bir ay önce Bursa’nın İnegöl ilçesinde açtığı döner dükkânıyla yeni bir başlangıç yaparak iş hayatına farklı bir alanda devam ediyor.

"Futbol sektörünün içinde bulunmak istemedim"

"Futbol sektörünün içinde bulunmak istemedim"

Futboldan kendi isteğiyle uzaklaştığını dile getiren Orkan Çınar, kariyerine aslında en az on yıl daha devam edebilecekken farklı bir yol seçtiğini anlattı. Tecrübeli futbolcu, “Beşiktaş'ta sürecimi herkes takip etti ve Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Daha güzel olabilirdi ama nasip böyleymiş. Futboldan kendi kararımla uzaklaşmak istedim. Ben futbolun sözlerin yerinde durulmayan bir sektör olduğunu düşünüyorum. Bu sektörün içinde bulunmak istemedim. Çok kötülemek istemem ama olanlar ortada.” sözleriyle, futbol dünyasından neden çekildiğini açık yüreklilikle paylaştı.

Orkan Çınar, Quaresma'nın verdiği öğüdü unutamıyor.

Orkan Çınar, Quaresma'nın verdiği öğüdü unutamıyor.

Çınar, döner dükkânı açtıktan sonra sosyal medyada bununla ilgili yapılan alaycı paylaşımlara da değindi. Başlangıçta mizah konusu yapılan bu durumun, zamanla tam tersine döndüğünü ve birçok kişiden olumlu geri dönüşler aldığını söyledi. Yanlış bir şey yapmadığını vurgulayan Çınar, “Çalışan adamı herkes sever, ekmeğimizdeyiz. Herkes iyi karşılıyor. Ricardo Quaresma zamanında bana, ‘Başka insanların senin hakkında söyledikleriyle dağılırsan, hiçbir iş yapamazsın.’ demişti. Herkes istediğini düşünebilir. Ben temiz ve helal bir yolu seçtiğimi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Orkan Çınar'ın hedefi markalaşarak 20-25 şube açmak.

Orkan Çınar'ın hedefi markalaşarak 20-25 şube açmak.

Çınar, dönercilikte işlerinin iyi gittiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Medyatik paylaşımlardan sonra ilgi arttı. Bunun nedeni benim kariyerim olabilir ama benim için önemli olan ürünümü yiyen kişinin tekrar gelmesi. Bu ürünümün güzel olması anlamına gelir. Beğenmeyen olursa onu da söyleyebilir ama buna da inanmıyorum. Bana, ‘Döner mi, orta mı kesmek zor?’ diye sordular. Benim için döner kesmek zor. Futbolu 25 senedir oynuyorum, döneri 3 haftadır kesiyorum. Ben her işe hedefle başlarım. Güzel bir plan ve programla işletmemi markalaştırıp Türkiye’ye yaymak istiyorum. 20-25 şubeye çıkacağıma eminim. Bu ne kadar zaman alır bilemem ama azimle çalışacağım.”

