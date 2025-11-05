Futbolu Bırakarak Dönerci Olan Orkan Çınar Yeni Hedefini Açıkladı
Futbol serüvenine Almanya’da başlayan Orkan Çınar, altyapı eğitimini burada tamamladıktan sonra 2015 yılında kiralık olarak Gaziantepspor formasıyla profesyonel arenaya adım attı. Kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Çınar, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş’a transfer olarak Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden birine geçti.
Siyah-beyazlı formayla Avrupa sahnesine de çıkan oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig’e karşı oynanan maçta yaptığı asistle adını hatırlattı. Beşiktaş macerasının ardından farklı takımlarda forma giyen Çınar, son olarak Adanaspor’da görev aldı ve 29 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladı.
Spor sahalarına erken veda eden 30 yaşındaki eski futbolcu, yaklaşık bir ay önce Bursa’nın İnegöl ilçesinde açtığı döner dükkânıyla yeni bir başlangıç yaparak iş hayatına farklı bir alanda devam ediyor.
"Futbol sektörünün içinde bulunmak istemedim"
Orkan Çınar, Quaresma'nın verdiği öğüdü unutamıyor.
Orkan Çınar'ın hedefi markalaşarak 20-25 şube açmak.
