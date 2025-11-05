onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Bahis Skandalıyla PFDK'ya Sevk Edilen 152 Hakem Ortak Açıklama Yaptı

Bahis Skandalıyla PFDK'ya Sevk Edilen 152 Hakem Ortak Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2025 - 22:46

Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından söz konusu 152 hakem, Futbol Disiplin Talimatı gereği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmişti.

Bugün ortak bir bildiri yayımlayan hakemler, “aktif olarak bahis oynamadıklarını” belirterek kendilerine yöneltilen iddiaları reddetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

152 hakem PFDK'ya sevk edilmişti.

152 hakem PFDK'ya sevk edilmişti.

149 hakemle ilgili hızlı bir şekilde ceza çıkarken 3 hakemin durumunun inceleneceği açıklanmıştı. Bugün ise adı geçen 152 hakem ortak bir açıkalma ile haklarındaki iddiaları reddetti.

Yayınlanan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

Yayınlanan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

'Kamuoyuna Duyuru

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve 'Hakemlerin AKTİF olarak bahis oynadığı' yönündeki haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Öncelikle bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda, bünyesine yıllarca hizmet ettiğimiz bu kurumun bizi bu kadar yalnız ve çaresiz bir şekilde toplumun önüne atmasını ve kamuoyunda hakkımızda yapılan çirkin yakıştırmaları üzüntüyle takip etmekteyiz.

Bizler, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmış 152 Futbol Hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekliyle 'AKTİF' olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bahsi geçen durumlar, birçoğumuzun 4-5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde, henüz futbolun profesyonel yapısında yer almadan önceki bireysel ve geçmişte kalmış olaylardır. Buna rağmen, bugün kamuoyuna 'aktif olarak bahis oynayan hakemler' şeklinde yansıtılması hem gerçeği çarpıtmakta hem de emeklerimizi hiçe saymaktadır.

Türk futboluna 'Temiz eller' operasyonu adı altında bir eylem gerçekleştiriliyorsa bu operasyonun en masum ve kimsesiz tarafı biz olduğumuz için tabiri caizse kelle almaya bizden başlandığını, federasyonun bizi suçsuz yere hiçe saydığını ifade etmekteyiz. Umarız ki 'Temiz eller' operasyonu adı altında yürütülen bu eylem tamamen layığıyla ve doğru verilere dayanarak ilerler, asıl suçlunun ve suçsuzun kim olduğunu ortaya çıkartır. Çünkü bu konunun geride koca bir enkaz bırakcağını ve tamamen doğrular ortaya çıkarsa birçok spor paydaşının yara alacağını, alt ve üst liglerde bulunan bir çok kişinin artık görev alamayacağımı düşündüğümüz için bu eylemin ört pas edilmesinden endişe etmekteyiz. Federasyon bünyesinde bulunan her paydaşın gerekli incelemeye tabii tutulması en büyük beklentimizdir. Bu konunun sonuna dek takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Bizler, uzun yıllar boyunca Türk futboluna hizmet etmiş, binlerce karşılaşmada tarafsızlık, adalet ve dürüstlük ilkeleriyle görev yapmış insanlarız. Her birimiz bu mesleğe gönülden bağlı, adalet duygusunu sahada yaşatmak için büyük fedakârlıklar göstermiş kişileriz.

Kamuoyundan beklentimiz; gerçek dışı ve eksik bilgilere itibar edilmemesi, süreç tamamlanmadan hüküm verilmemesi ve yıllarca futbolun içinde alın teriyle mücadele eden insanların emeğinin, karakterinin ve adalet duygusunun göz ardı edilmemesidir. Bizler, tüm hukuki ve etik yollarla hakkımızı aramaya; futbolun adaletine, vicdanına ve kamu sağduyusuna güvenmeye devam edeceğiz. Saygılarımızla'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın