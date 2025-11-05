Bakan Uraloğlu Açıkladı: Yetki Belgesi 7 Bin Lira'dan 17 Bin Lira'ya Çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin yüzde 95 indirimli yetki belgesi alma fırsatında sürenin dolmak üzere olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, “15 Kasım’dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek” dedi. Düzenlemenin, kayıt dışı çalışan kuryelerin sisteme dahil edilmesi ve güvenli taşımacılığın sağlanması amacıyla yapıldığını belirten Uraloğlu, motokuryelere bir an önce başvuru yapmaları çağrısında bulundu.
10 gün içinde %142 zamlanacak.
En fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi'nde düzenlendi
Taşıma süresi taahhüdü kalkıyor.
