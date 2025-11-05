onedio
Bakan Uraloğlu Açıkladı: Yetki Belgesi 7 Bin Lira'dan 17 Bin Lira'ya Çıkacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2025 - 19:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin yüzde 95 indirimli yetki belgesi alma fırsatında sürenin dolmak üzere olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, “15 Kasım’dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek” dedi. Düzenlemenin, kayıt dışı çalışan kuryelerin sisteme dahil edilmesi ve güvenli taşımacılığın sağlanması amacıyla yapıldığını belirten Uraloğlu, motokuryelere bir an önce başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

10 gün içinde %142 zamlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada 15 Mayıs’ta Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle motokuryelere yönelik önemli bir düzenlemenin yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Bu değişiklikle birlikte motokurye faaliyetlerinin ilk kez yasal bir zemine oturtulduğunu belirten Uraloğlu, yönetmeliğin sektörde hem denetim hem de güvenlik açısından yeni bir dönem başlattığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, ilk 6 ay içinde yetki belgesi başvurusu yapan motokuryelere yüzde 95 oranında indirim uygulandığını vurgulayarak, sürenin dolmak üzere olduğunu söyledi. “15 Kasım’dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya çıkacak” diyen Uraloğlu, motokuryelerin mağduriyet yaşamamaları için indirimli dönemde başvurularını tamamlamaları çağrısında bulundu.

En fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi'nde düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yetki belgesi başvurularına ilişkin güncel verileri paylaşarak şunları söyledi:

“10 Eylül itibarıyla kurye işletmeciliği yapmak üzere toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenledik ve bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 80 bin 66’sı motokuryelere ait. Kayıtlı araçların 80 bin 752’si motosiklet, 6 bin 676’sı kamyonet, 4 bin 487’si motorlu bisiklet ve 212’si otomobilden oluşuyor. Bu araçların yüzde 65,5’i ise 3 yaşından daha genç.”

Bölgesel verilere de değinen Uraloğlu, kurye filosunun en genç yaş ortalamasına 2,2 ile Akdeniz Bölgesi’nin sahip olduğunu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bu ortalamanın 2,8 olduğunu belirtti. En fazla yetki belgesinin Marmara Bölgesi’nde düzenlendiğini ifade eden Bakan, burada 43 bin 969 belge verildiğini ve 49 bin 149 taşıtın kayıt altına alındığını aktardı.

İstanbul, tek başına 34 bin 308 yetki belgesi ve 38 bin 372 taşıt ile ilk sırada yer alıyor. En az yetki belgesine sahip ilimiz ise 13 belge ve 14 taşıt ile Tunceli. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise toplam 1.354 belge ve 1.507 taşıt bulunuyor.” dedi.

Taşıma süresi taahhüdü kalkıyor.

Uraloğlu, yapılan düzenlemelerin vatandaşların aldığı hizmetin kalitesini doğrudan etkilediğini vurguladı. Artık teslimatı mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmediğini, ayrıca taşıma süresi konusunda taahhüt verilmesinin de yasaklandığını belirtti.

Bakan, gönderilerin alıcıya ulaştırılamaması durumunda aynı süre içinde göndericiye iade edilmesi zorunluluğunun getirildiğini, bozulabilir gıda ürünlerinin taşınmasında da özel önlemler alınmasının şart koşulduğunu ifade etti. Uraloğlu ayrıca, işletmelerin kuryelerine koruyucu ekipman temin etme sorumluluğuna dikkat çekerek, bu önlemlerin hem çalışan güvenliği hem de hizmet kalitesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

