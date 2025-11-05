Bakan Uraloğlu Açıkladı: Yetki Belgesi 7 Bin Lira'dan 17 Bin Lira'ya Çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yetki belgesi başvurularına ilişkin güncel verileri paylaşarak şunları söyledi:

“10 Eylül itibarıyla kurye işletmeciliği yapmak üzere toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenledik ve bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 80 bin 66’sı motokuryelere ait. Kayıtlı araçların 80 bin 752’si motosiklet, 6 bin 676’sı kamyonet, 4 bin 487’si motorlu bisiklet ve 212’si otomobilden oluşuyor. Bu araçların yüzde 65,5’i ise 3 yaşından daha genç.”

Bölgesel verilere de değinen Uraloğlu, kurye filosunun en genç yaş ortalamasına 2,2 ile Akdeniz Bölgesi’nin sahip olduğunu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bu ortalamanın 2,8 olduğunu belirtti. En fazla yetki belgesinin Marmara Bölgesi’nde düzenlendiğini ifade eden Bakan, burada 43 bin 969 belge verildiğini ve 49 bin 149 taşıtın kayıt altına alındığını aktardı.

“İstanbul, tek başına 34 bin 308 yetki belgesi ve 38 bin 372 taşıt ile ilk sırada yer alıyor. En az yetki belgesine sahip ilimiz ise 13 belge ve 14 taşıt ile Tunceli. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise toplam 1.354 belge ve 1.507 taşıt bulunuyor.” dedi.