İstanbul Trafiğinde Son Durum: Trafik Yoğunluğu Yüzde 89 ile Durma Noktasına Geldi!
Megakent İstanbul'da şaşırtmayan manzaralar yaşanıyor. İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik, artık 7/24 devam ediyor. Bu hafta yağışların da etkili olmasıyla trafik yoğunluğu yüzde yüze yaklaştı. Hafta ortasında İstanbul’da trafik yoğunluğunun yüzde 89’a ulaştığı biliniyor.
İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik merak ediliyor.
İşte İBB Trafik Yoğunluk Haritasıyla İstanbul trafiği...
İstanbul trafiğinde son durum.
Hem yağışlı hava hem de trafik kazaları, trafiğin artmasına neden oluyor.
