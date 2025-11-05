onedio
İstanbul Trafiğinde Son Durum: Trafik Yoğunluğu Yüzde 89 ile Durma Noktasına Geldi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 17:47

Megakent İstanbul'da şaşırtmayan manzaralar yaşanıyor. İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik, artık 7/24 devam ediyor. Bu hafta yağışların da etkili olmasıyla trafik yoğunluğu yüzde yüze yaklaştı. Hafta ortasında İstanbul’da trafik yoğunluğunun yüzde 89’a ulaştığı biliniyor.

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik merak ediliyor.

 İşte İBB Trafik Yoğunluk Haritasıyla İstanbul trafiği...

İstanbul trafiğinde son durum.

İBB'nin paylaştığı Trafik Yoğunluk Haritası ile İstanbul'un anlık trafik durumu yakından takip edilebiliyor. Saat 17.40 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda pek çok yol 'bordo' renkle gösteriliyor. Bu da, İstanbul'da özellikle ana ulaşım hattının oldukça yoğun olduğu anlamına geliyor.

Hem yağışlı hava hem de trafik kazaları, trafiğin artmasına neden oluyor.

İBB haritasına göre 5 Kasım saat 17.40 itibarıyla trafiğin yoğun olduğu bölgelerde iki trafik kazası meydana geldi.

D100 Merter-Cevizlibağ yönünde, sağ şerit araç arızası nedeniyle şerit kapatıldı. Ayrıca D100 Merter-İncirli yönünde de sağ şerit araç arızası nedeniyle kapatıldı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

