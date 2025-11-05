onedio
Louvre Müzesinin Soyguncusu Dünyaca Tanınan Youtuber Çıktı: İşte Soyguncu Youtuber’ın İlk İfadesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2025 - 16:00

Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan “yüzyılın soygunu” soruşturması ilerledikçe, zanlıların profilleri de netleşiyor. Fransız basınına göre, gözaltına alınan dört kişiden biri, internet dünyasının çok yakından tanıdığı ünlü bir Youtuber!

19 Ekim’de Louvre’un ünlü Apollon Galerisi’nde gerçekleşen soygunda Fransa Kraliyet tacına ait sekiz mücevher çalınmış, 88 milyon euro değerindeki hazine iz bırakmadan kaybolmuştu.

Olayın “imkansız bir soygun” olarak görülmesi nedeniyle Fransız polisi geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı.

Bugüne kadar dört kişi “örgütlü hırsızlık ve suç örgütü üyeliği” suçlamalarıyla tutuklandı. Ancak içlerinden biri kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı: 39 yaşındaki Abdoulaye, sosyal medyada “Doudou Cross Bitume” olarak bilinen eski bir YouTuber.

Kariyerine Youtuber olarak başladı, suçlu oldu!

2000’lerin sonunda YouTube’da motosiklet akrobasi videolarıyla tanınan Doudou Cross Bitume, bir dönem binlerce takipçisi olan popüler bir isimdi. Zamanla içeriklerini motosiklet eğitimi ve vücut geliştirme videolarına çevirdi. Ancak şöhreti, adli sicilindeki uzun listeyi gölgeleyemedi.

Fransız Le Parisien gazetesine göre, Abdoulaye geçmişte uyuşturucu bulundurma ve taşıma, ehliyetsiz araç kullanma, polisten kaçma ve emre itaatsizlik gibi suçlardan defalarca gözaltına alındı. 

2014’te bir kuyumcu soygununa karıştığı gerekçesiyle üç yıl hapis cezası almıştı. Serbest kaldıktan sonra yasa dışı taksi şoförlüğü yaparak geçimini sürdürdü. Hatta bir dönem Centre Pompidou ve Musée Précaire Albinet’de güvenlik görevlisi olarak çalıştı.

İlk ifadeler!

Soruşturmayı yürüten ekipler, zanlının soygundaki rolünü kısmen kabul ettiğini aktarıyor. Doudou Cross Bitume, “bir grup azmettiricinin talimatıyla” hareket ettiğini öne sürdü. Ancak hem onun hem de suç ortağının ifadeleri poliste şaşkınlık yarattı.

Le Parisien’in aktardığına göre zanlılardan biri, “Louvre’un yalnızca cam piramit kısmından ibaret olduğunu” sandığını söyledi. Diğeri ise müzenin pazar günleri kapalı olduğunu düşündüğünü belirtti.

