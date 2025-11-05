Louvre Müzesinin Soyguncusu Dünyaca Tanınan Youtuber Çıktı: İşte Soyguncu Youtuber’ın İlk İfadesi
Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan “yüzyılın soygunu” soruşturması ilerledikçe, zanlıların profilleri de netleşiyor. Fransız basınına göre, gözaltına alınan dört kişiden biri, internet dünyasının çok yakından tanıdığı ünlü bir Youtuber!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 Ekim’de Louvre’un ünlü Apollon Galerisi’nde gerçekleşen soygunda Fransa Kraliyet tacına ait sekiz mücevher çalınmış, 88 milyon euro değerindeki hazine iz bırakmadan kaybolmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kariyerine Youtuber olarak başladı, suçlu oldu!
İlk ifadeler!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın