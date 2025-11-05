onedio
Vücudunuz 'Paslanıyor' Olabilir: Kalp ve Böbrekleri Yoran Sessiz İltihabın 5 Kritik İşareti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2025 - 12:19

Çoğumuz, sürekli yorgunluğu yoğun tempoya bağlarız. Ancak uzmanlar, özellikle sabah uyandığınızda hissettiğiniz ve 'geçer' diye düşündüğünüz iki küçük semptomun göz ardı edilemeyecek kadar tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Vücutta sessizce yayılan ve kalp, böbrek gibi hayati organlara zarar veren bu 'gizli düşman', bazen ayak bileğinde hafif bir şişlik, bazen de dildeki o tuhaf beyaz tabaka olarak kendini gösteriyor. Eğer bu 5 sinsi belirtiden biri sizde varsa, beklemeden bir uzmana görünmeniz şart! İşte o kritik sinyaller...

Alarm Zili: Ayak ve El Tabanlarındaki Sinsi Sızı

İç Hastalıkları uzmanları, özellikle sabahları yataktan kalkarken hissedilen ve gün içinde azalan ayak tabanındaki hafif sızının sıklıkla masum bir yorgunluk sanıldığını belirtiyor. Ancak bu sızı, vücudun sistemik iltihapla mücadele ettiğinin en erken işaretlerinden biri olabilir.

Aynadaki Tehlike: Dildeki Tuhaf Beyaz Tabaka ve Ağız Kokusu

Sağlık uzmanları, sürekli fırçalamaya rağmen geçmeyen ve kötü bir ağız kokusu eşlik eden kalın, beyaz veya sarımsı dil tabakasının sindirim sistemindeki dengesizliğin ve kronik iltihaplanmanın bir yansıması olabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, aynı zamanda vitamin ve mineral eksikliklerini de işaret edebilir.

O 'Şişlik': Yüzüklerinizin Sıkması ve Göz Kapaklarındaki Sabah Ödemi

Normalin dışında gelişen ve özellikle sabah uyandıktan sonra yüzüklerinizi sıkmaya başlaması veya göz kapaklarınızın belirgin bir şekilde şiş kalması, vücudun fazla su tuttuğunun ve lenfatik sistemin aşırı yüklendiğinin göstergesidir. Bu durum, böbrek ve tiroid fonksiyonlarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Beyin Sisi: "Unutkanlık ve Odaklanma Güçlüğü"

Kendinizi sürekli 'sisli' hissediyor, basit şeyleri unutuyor ve işinize odaklanmakta zorlanıyorsanız, bu yalnızca stres değil; aynı zamanda vücudunuzdaki iltihaplanma sürecinin beyin fonksiyonlarını etkilediğinin bir işareti olabilir. Kronik iltihap, sinir hücreleri arasındaki iletişimi bozarak bu duruma yol açabilir.

Anormal Kilo Alımı: Bölgesel Dirençli Yağlanma

Diyetinize dikkat etmenize rağmen özellikle göbek çevresindeki inatçı yağlanma ve kilo verme güçlüğü çekiyorsanız, bu durum sıklıkla kronik iltihaplanma ile tetiklenen insülin direnci veya hormonal dengesizliklerle ilişkilidir. Bu, diyabet ve kalp hastalıklarına giden yolun ilk adımı olabilir.

Ne yapmalıyız?

Uzmanlar, bu 5 belirtiden bir veya daha fazlasını uzun süredir (birkaç haftadan fazla) deneyimleyen herkesin beklemeden bir İç Hastalıkları Uzmanına başvurması gerektiğini vurguluyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
