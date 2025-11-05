onedio
Japonların Yüzyıllık Hilesi! Saksıya Bozuk Para Koyun, Farkı Görün

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 09:22

Çiçeklerin uzun ömürlü kalmasını isteyenlerin yeni gözdesi, saksıya bozuk para koymak. İlk başta şehir efsanesi gibi dursa da sosyal medyada viral olan bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu? Japonların 'gizli çiçek taktiği' olarak bilinen bu alışkanlık, aslında bilimsel temellere dayanıyor. 

Peki, bir bozuk para gerçekten çiçeklerin ömrünü uzatabilir mi? Gelin birlikte bakalım.

Kaynak

İlk bakışta batıl inanç gibi dursa da bu yöntemin arkasında kimya var.

Sosyal medyada vazoya bozuk para atan insanların videolarını sıkça görmüşsünüzdür. Pek çoğu bunun 'uğur' getirdiğini düşünse de asıl amaç çiçekleri daha uzun süre canlı tutmak. Özellikle laleler ve soğanlı bitkiler bu yöntemle daha geç soluyor.

Peki bu nasıl oluyor? Her şey bakırla ilgili. 1982 öncesinde üretilen bozuk paralar, neredeyse tamamen bakırdan yapılıyordu. Bakırın bakterileri ve mantarları öldüren doğal bir etkisi var. Bu da suyun içinde çiçeklerin çürümesine neden olan mikroorganizmaların çoğalmasını engelliyor. Yani para aslında, çiçeğin ömrünü uzatan doğal koruyucu gibi davranıyor.

Ama günümüz bozuk paraları artık eskisi gibi değil.

1982’den sonra madeni paraların bileşimi değişti. Artık yüzde 97,5 oranında çinko, sadece yüzde 2,5 oranında bakır içeriyorlar. Yani eski kadar etkili değiller ama tamamen işe yaramaz da değiller. Çünkü üzerindeki ince bakır tabaka hala bakterileri bir miktar azaltabiliyor.

Uzmanlar, suyun birkaç günde bir değiştirilmesi ve bozuk paranın temiz tutulması durumunda farkın daha net hissedileceğini söylüyor.

Japonlar bu yöntemi, bonsai ve salon çiçeklerinde de kullanıyor.

Bitkilerdeki solgun görünüm, birkaç hafta içinde yerini daha canlı yapraklara bırakıyor. Japon kültüründe metalin doğayı arındırdığına inanıldığı için bu uygulama, enerji dengesi olarak da görülüyor.

Uzun süredir küsmüş ya da solmuş bitkileri canlandırmak için deneyebilirsiniz.

