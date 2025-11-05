Japonların Yüzyıllık Hilesi! Saksıya Bozuk Para Koyun, Farkı Görün

Sosyal medyada vazoya bozuk para atan insanların videolarını sıkça görmüşsünüzdür. Pek çoğu bunun 'uğur' getirdiğini düşünse de asıl amaç çiçekleri daha uzun süre canlı tutmak. Özellikle laleler ve soğanlı bitkiler bu yöntemle daha geç soluyor.

Peki bu nasıl oluyor? Her şey bakırla ilgili. 1982 öncesinde üretilen bozuk paralar, neredeyse tamamen bakırdan yapılıyordu. Bakırın bakterileri ve mantarları öldüren doğal bir etkisi var. Bu da suyun içinde çiçeklerin çürümesine neden olan mikroorganizmaların çoğalmasını engelliyor. Yani para aslında, çiçeğin ömrünü uzatan doğal koruyucu gibi davranıyor.