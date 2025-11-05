onedio
Toplam Servetlerini Söylemeye Dilimizin Dönmediği Murat Ülker ve Rahmi Koç Akşam Yemeğinde Buluştu

Toplam Servetlerini Söylemeye Dilimizin Dönmediği Murat Ülker ve Rahmi Koç Akşam Yemeğinde Buluştu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 11:44

Bir yanda Türk milyarder iş insanı Murat Ülker, diğer yanda ise Forbes’un 2016 yılında dünyanın en zengin 906. insanı olarak gösterdiği Rahmi Koç var. İstanbul’un köklü semtlerinden Balat’ta, Rahmi Koç, Murat Ülker, iş insanı Tezcan Yaramancı ve gastronomi yazarı Ali Esat Göksel, bir akşam yemeğinde bir araya geldi. 

Türkiye ekonomisine yön veren isimler, geçtiğimiz akşam Balat'ta bir restoranda bir araya geldi.

Balat Sahil Restoran’da düzenlenen özel akşam yemeğinde Rahmi Koç, Murat Ülker, Tezcan Yaramancı ve gastronomi yazarı Ali Esat Göksel aynı sofrada bir araya geldi.

İş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren bu buluşmanın samimi bir atmosferde geçtiği öğrenildi. Görüşmede, ekonomiye dair güncel gelişmeler ve sektörel konular konuşulurken, sohbetin en keyifli başlıklarından birinin de Balat’ın ünlü lezzetleri olduğu ifade edildi.

Türk milyarderlerin bu buluşması, geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Nvidia, Samsung ve Hyundai’ın üç güçlü ismini akıllara getirdi.

Milyarderlerden genellikle gösterişli sofralar beklenir ancak onlar tam tersini göstermişti...

30 Ekim akşamı, Güney Kore’nin Seul kentindeki Gangnam semtinde yer alan popüler kızarmış tavuk restoranı Kkanbu Chicken’da, Asya’nın en güçlü üç ismi mütevazı bir masada bira ve kızarmış tavuk eşliğinde buluştu.

