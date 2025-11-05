Disiplin Deyince de Onlar: Almanların Asansörde Konuşmamasının İmrenilesi Sebebi

Bu sessizlik bir kabalık değil, yerleşik bir nezaket biçimidir. Almanya'ya yeni gelenler başlangıçta bu duruma şaşırsa da, zamanla bu kuralın rahatlatıcı bir alışkanlık olduğunu fark ediyor. Uzmanlar, Almanya'daki kamusal alanlarda bu tür sessizliği, düzenin ve karşılıklı saygının önemli bir parçası olarak değerlendiriyor. Kimse kimseyi zorla sohbete çekmiyor, herkes kendi konfor alanında kalıyor.