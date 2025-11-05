Disiplin Deyince de Onlar: Almanların Asansörde Konuşmamasının İmrenilesi Sebebi
Birçok kültürde asansör yolculukları en azından kısa sohbetlerle geçerken, Almanya'da asansöre adım atmak derin bir sessizliği beraberinde getirir. İnsanlar göz teması kurmaktan kaçınır, sadece düğmeye basar ve sessizce hedefine ulaşmayı bekler. Peki bu alışılmadık sessizliğin arkasındaki neden nedir?
Sosyologlara göre, bu davranışın nedeni zannedilenin aksine bir soğukluk değil, kültürel bir nezaket ve saygı göstergesi.
Yani Almanlar için asansörde konuşmamak, rahatsız etmemek ve karşı tarafın konforunu gözetmek anlamına gelir.
