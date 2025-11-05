onedio
Disiplin Deyince de Onlar: Almanların Asansörde Konuşmamasının İmrenilesi Sebebi

Almanya
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 15:03

Birçok kültürde asansör yolculukları en azından kısa sohbetlerle geçerken, Almanya'da asansöre adım atmak derin bir sessizliği beraberinde getirir. İnsanlar göz teması kurmaktan kaçınır, sadece düğmeye basar ve sessizce hedefine ulaşmayı bekler. Peki bu alışılmadık sessizliğin arkasındaki neden nedir?

Sosyologlara göre, bu davranışın nedeni zannedilenin aksine bir soğukluk değil, kültürel bir nezaket ve saygı göstergesi.

Alman kültüründe kişisel alan büyük bir öneme sahiptir. Asansör gibi fiziksel yakınlığın en üst düzeyde olduğu dar bir alanda sessiz kalmak, karşıdaki kişinin özel alanına saygı duymanın bir yolu olarak görülür.

Yani Almanlar için asansörde konuşmamak, rahatsız etmemek ve karşı tarafın konforunu gözetmek anlamına gelir.

Bu sessizlik bir kabalık değil, yerleşik bir nezaket biçimidir. Almanya'ya yeni gelenler başlangıçta bu duruma şaşırsa da, zamanla bu kuralın rahatlatıcı bir alışkanlık olduğunu fark ediyor. Uzmanlar, Almanya'daki kamusal alanlarda bu tür sessizliği, düzenin ve karşılıklı saygının önemli bir parçası olarak değerlendiriyor. Kimse kimseyi zorla sohbete çekmiyor, herkes kendi konfor alanında kalıyor.

Ömer Faruk Kino
