Üst Üste Depremler Yaşayan Balıkesir'in Sındırgı İlçesi Afet Bölgesi İlan Edildi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 16:31

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, üst üste büyük depremlerle sarsıldı. AFAD'ın aldığı kararla Sındırgı, afet bölgesi ilan edildi. 

Sındırgı Belediye Başkanı daha önce bu kararın alınması için çağrı yapmıştı. Kararı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur duyurdu.

İki kez 6.1'lik depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, AFAD kararıyla "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

AKP Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur kararla ilgili  sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Uygur “Konuşmakla vakit kaybetmedik; planlı, hızlı ve kararlı biçimde, devletimizin tüm kurumları ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasıyla birlikte, tüm imkânlarımızla sahada çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesi için çağrıda bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise 'Sındırgımızın bir an önce kararname ile güvence altına alınması lazım. Sındırgı afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Şu an, metruk binalarımızda, ağır hasar alan binalarımızda hasarlar vardır' demişti.

Uzmanlar, Sındırgı'nın artçı depremlerinin devam edeceğini açıklamıştı. Sındırgı'da 6.1 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 15 bin 300'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Belgin Uygur'un ilgili paylaşımı;

