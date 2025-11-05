Üst Üste Depremler Yaşayan Balıkesir'in Sındırgı İlçesi Afet Bölgesi İlan Edildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, üst üste büyük depremlerle sarsıldı. AFAD'ın aldığı kararla Sındırgı, afet bölgesi ilan edildi.
Sındırgı Belediye Başkanı daha önce bu kararın alınması için çağrı yapmıştı. Kararı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur duyurdu.
İki kez 6.1'lik depremlerle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, AFAD kararıyla "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.
